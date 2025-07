Possibilità di ricevere 1.000 euro dall’INPS, scopriamo qual è il requisito fondamentale e come fare domanda per ottenerlo.

Quello che stiamo vivendo attualmente, è un momento davvero molto duro per l’Italia intera. Sono veramente moltissimi i cittadini in difficoltà allo stato attuale. Basti pensare all’inflazione, all’aumento di bollette e carburante per capire chei cittadini italiani e le cittadine italiane sono sempre più in difficoltà in questo preciso momento della loro vita.

Proprio per questo, quando ci sono possibilità di aggiungere qualche fondo in più al proprio conto in banca, è di fondamentale importanza coglierle a pieno. Ragion per cui, abbiamo deciso di parlarvi dei 1.00 euro in arrivo dall’INPS.

Ma qual è il requisito fondamentale per ottenerli e come fare domanda per avere fra le mani questo interessantissimo bonus? La risposta a queste domande la troverete nelle prossime righe, dato che cercheremo di rispondere al meglio alle stesse.

1.000 euro dall’INPS: requisiti e come fare domanda

Grazie alla Legge di Bilancio 2025, è stata introdotta una misura di sostegno chiamata Bonus Nuovi Nati, che si traduce in contributo pari a 1.000 euro. Riguarda chi avrà un nuovo figlio tramite adozione o nascita, ma anche affido preadottivo. Il contributo è valido a partire dal 1° gennaio 2025. Ma come fare ad ottenere tale incentivo? Per accedervi, è necessario soddisfare alcuni criteri specifici; bisogna godere della cittadinanza italiana, dell’Unione Europea o di Paesi che godono del permesso di soggiorno UE per un periodo mdio-lungo. Inoltre, l’ISEE minorenni non deve essere superiore ai 40.000 euro, e la nascita – come l’adozione o l’affido – deve necessariamente avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda la richiesta vera e propia, le cose dovrebberoe ssere un po’ più semplici; la domanda va infatti presentata esclusivamente online tramite il portale ufficiale dell’INPS, l’app INPS Mobile o con l’assistenza di CAF o patronati vari. C’è poi un’interessante novità da tenere in considerazione da parte dell’INPS; parliamo della tempistica per la presentazione della domanda. Il termine è esteso da 60 a 120 giorni dal momento esatto in cui è stato aggiunto un elemento al nucleo familiare.

Se è accaduto nella prima metà del 2025, la scadenza per la richiesta è il 22 settembre successivo. In ogni caso, va ricordato anche che i fondi non sono illimitati. Come capita spesso con incentivi di questo tipo, il bonus viene erogato fino a esaurimento risorse messe a disposizione. Inoltre, le domande vengono accettate in ordine cronologico di presentazione. Se non volete perdere un contributo così rilevante, specialmente per chi ha un ISEE minorenni pari o inferiore a 40.000 euro, è necessario effettuare la richiesta il prima possibile.