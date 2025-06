Un cammino escursionistico lungo circa 130 chilometri, immerso nel verde delle montagne italiane. Scopriamolo insieme

Un percorso che non è solo una sfida fisica, ma soprattutto un viaggio interiore attraverso paesaggi spettacolari, antichi sentieri e testimonianze storiche millenarie. Il vero fascino non è solo nella sfida fisica, ma nell’esperienza sensoriale e spirituale che offre. Camminare per ore tra boschi di faggi e castagni, fermarsi nei piccoli borghi a gustare un piatto di tortelli o una fetta di salame toscano, ascoltare il silenzio rotto solo dal fruscio delle foglie o dal canto degli uccelli: tutto contribuisce a creare un’atmosfera unica, rigenerante.

Molti viandanti raccontano di come questo cammino sia diventato per loro un’occasione di riflessione personale, un momento per staccare dalla frenesia quotidiana e riscoprire la lentezza, la fatica e la gratitudine per le piccole cose.

Dalle origini antiche al trekking moderno

Tra Bologna e Firenze si snoda un itinerario suggestivo e ricco di storia, noto come Via degli Dei. Il nome “Via degli Dei” deriva dai toponimi di alcune montagne attraversate lungo il percorso, come Monte Adone, Monte Venere e Monte Luario, chiaro richiamo a divinità del mondo classico. Ma la vera storia della via affonda le sue radici in epoca etrusca e romana. Già nel VII secolo a.C., gli etruschi usavano questi sentieri per i commerci con l’Emilia. Successivamente, nel 187 a.C., i Romani costruirono la Flaminia Militare, una via lastricata che collegava Bononia (l’attuale Bologna) con Arezzo, attraversando proprio questi monti.

Ancora oggi è possibile calpestare tratti originali della Flaminia, con il basolato romano che affiora in alcuni punti del tracciato: una vera e propria camminata nella storia.

La Via degli Dei parte idealmente da Piazza Maggiore a Bologna e si conclude in Piazza della Signoria a Firenze, offrendo un cammino che può essere affrontato a piedi in 5-6 giorni, oppure in bicicletta in 2-3. Il percorso attraversa numerosi borghi caratteristici e aree naturali protette, offrendo scorci unici e ambienti incontaminati.

Le tappe classiche includono:

Bologna – Badolo

Badolo – Madonna dei Fornelli

Madonna dei Fornelli – Passo della Futa

Passo della Futa – San Piero a Sieve

San Piero a Sieve – Fiesole – Firenze

Ogni tratto presenta una diversa combinazione di dislivelli, sentieri boschivi e panorami montani. Complessivamente, si affrontano circa 5.000 metri di dislivello positivo, rendendo il cammino impegnativo ma alla portata di chi ha un minimo di allenamento.

Per affrontare la Via degli Dei in sicurezza e con soddisfazione, è utile seguire alcune raccomandazioni:

Prepararsi fisicamente , facendo escursioni in collina o montagna nei mesi precedenti.

Pianificare le tappe e prenotare in anticipo le strutture ricettive, specialmente nei mesi primaverili e autunnali, quando il cammino è più frequentato.

Equipaggiarsi adeguatamente , con scarponi da trekking, zaino comodo, bastoncini da cammino, abbigliamento tecnico a strati e una borraccia sempre piena.

Portare una guida del percorso, o utilizzare una mappa GPS aggiornata per evitare deviazioni o smarrimenti.

I periodi ideali per intraprendere il cammino sono la primavera (aprile-giugno) e l’autunno (settembre-ottobre), quando il clima è mite, i colori della natura sono più intensi e si evita la calura estiva.