Addio tasse sul bagaglio: l’Europa impone le nuove regole che faranno infuriare le compagnie aeree

Il Parlamento Europewo ha approvato un pacchetto di riforme che promette di rivoluzionare l’esperienza dei viaggiatori aerei in tutta l’Unione Europea. Le nuove linee guida, votate dalla Commissione Trasposrti e Turismo con 34 sì e appena due astensioni, mirano a rendere il trasporto aereo più trasparente e rispettoso dei diritti dei consumatori.

Dal rimborso entro tre ore di ritardo fino alla gratuità del bagaglio a mano, le novità sono senza dubbio un passo importante per un cambiamento nel rapporto tra compagnie aeree e passeggeri.

I rimborsi in tempo record

Uno dei punti centrali della riforma rigaurda i rimborsi per ritardi e cancellazioni. Con le nuove regole i passeggeri avranno diritto a un risarcimento economico se il ritardo dell’aereo supera le tre ore, a prescindere dalla distanza percorsa.

L’indennizzo varierà tra i 300 e i 600 euro in base alla tratta, e le compagnie dovranno fornire entro 48 ore un modulo precompilato o un link digitale per avviare la richiesta. L’obviettivo è snellire un processo che fino a oggi poteva richiedere settimane, se non mesi. I vaiggiatori avranno un anno di tempo per inoltrare la domanda, mentre le compagnie aeree non potranno più nascondersi dietro cavilli burocratici.

Sono però previste eccezioni in base per cause di forma maggiore, come eventi meteorologici estremi e crisi internazionali, che escludono la responsabilità diretta del vettore.

Bagaglio a mano gratutito ee stop ai costi nascosti

Tra le modifiche più attese dai viaggiatori spicca l’introduzione del bagaglio a mano gratuito. Le compagnie dovranno accettare un trolley o uno zaino di massimo 100 cm totali (lunghezza, larghezza e altezza) e peso fino a 7 kg senza costi aggiuntivi.

Le nuove norme impongono inoltre la fine dei supplementi nascosti come le tariffe per il check in online o in aeroporto e i costi per la correzione di piccoli errori nei nomi dei passeggeri. L’obiettivo è rendere i prezzi dei biglietti realmente trasparenti e comparabili, in modo da evitare spiacevoli sorprese al momento dell’imbarco.

Particolare attenzione è stata riservata alle famiglie con bambini. I minori di 14 anni dovranno viaggiare seduti accanto a un adulto accompagnatore senza alcun sovrapprezzo, una norma che punta a evitare disagi e situazioni di stress a bordo.

Oltre a ciò, ogni passeggero potrà decidere liberamente se ricevere la carta d’imbarco in formato digitale o cartaceo, così da assicurare maggiore inclusività e libertà di scelta anche per chi non ha familiarità con gli strumenti digitali.

Le nuove direttive si inseriscono in un percorso di armonizzazione a livello europeo, in linea con le recenti sentenze della Corte di Giustizia UE, che hanno ribadito il dirtto dei consumatori alla trasparenza e alla chiarezza.