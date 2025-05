Alberto Matano cancella le speranze dei suoi fan che lo volevano al timone di un programma storico della Rai. Ma ci sono novità in arrivo

Volto amatissimo della televisione pubblica, Alberto Matano in questi giorni si è sbilanciato sui suoi prossimi progetti, lasciando un pizzico di delusione ai suoi fan. L’ex mezzobusto del Tg1 ha gelato l’entusiasmo di quanti speravano di vederlo protagonista di una svolta storica nel palinsesto Rai. La notizia arriva in un momento particolarmente delicato per l’assetto della domenica pomeriggio su Rai1, tra certezze che vacillano e ipotesi che si rincorrono.

Com’è noto Mara Venir regina della domenica pomeriggio prima o poi, per sua volontà, lascerà la conduzione del celebre programma. E’ bastato un suo cenno per alimentare il sogno di molti: vedere Matano al timone di Domenica In. “Il mio successore potrebbe essere Alberto Matano, se vogliamo parlare di un taglio giornalistico e di interviste.” Ha dichiarato la zia d’Italia al Festival della Tv di Dogliani

Parole affettuose, quella della conduttrice, che suonavano come un’investitura vera e propria. Ma proprio quando tutto sembrava avviarsi verso una nuova era della domenica firmata Matano, è arrivata la doccia fredda. Con la consueta pacatezza, il giornalista ha messo un freno alle speculazioni, riportando tutti con i piedi per terra.

Niente Domenica In per Alberto Matano

Alberto Matano durante l’ incontro pubblico a Dogliani, ha scelto di chiarire con eleganza la sua posizione: “L’erede è qualcuno che arriva dopo che qualcun altro non c’è più. Ma Mara è qui, pronta a fare una nuova domenica. Quindi l’erede di Mara, al momento, è ancora Mara”. Un’affermazione che suona come un tributo sincero all’amica e collega, ma anche come un definitivo “no” a qualsiasi investitura anticipata.

Il giornalista calabrese ha però lasciato intendere un altro desiderio: cimentarsi in prima serata con un progetto cucito su misura, tra informazione e intrattenimento. “Mi piacerebbe costruire un format inedito – ha detto – qualcosa che il pubblico non sa ancora di volere, ma che potrebbe sentire subito suo”. Nessuna ambizione per Sanremo, dunque (come si era anche detto) ma la voglia di innovare con un linguaggio nuovo, senza snaturare la sua identità professionale.

Intanto, la domenica di Rai1 non resterà immobile. Mara Venier, ancora salda al timone per la prossima stagione, ha chiesto e ottenuto una formula rinnovata per Domenica In: sarà un’edizione più leggera e condivisa, con ospiti fissi e co-conduttori che la affiancheranno nei vari blocchi. Una scelta che riflette anche le sue priorità personali, vista la delicata situazione di salute del marito Nicola Carraro.