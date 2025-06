Se vuoi fare una vacanza in Grecia, lontano dal turismo mainstream, allora scegli quest’isola. Meravigliosa!

Nel vasto arcipelago delle Cicladi, quest’isola si distingue come una delle isole più affascinanti e ancora poco toccate dal turismo di massa. Situata nel Mar Egeo, questa gemma greca sta rapidamente guadagnando popolarità tra gli appassionati di viaggi autentici, tanto che gli esperti consigliano di visitarla prima che venga scoperta dalle grandi folle.

Con le sue oltre 70 spiagge, paesaggi lunari e villaggi che sembrano usciti da una cartolina, è una destinazione che coniuga natura, cultura e tranquillità.

Un’isola che è una gemma

Il tratto più sorprendente di Milos è senza dubbio la varietà e la bellezza delle sue spiagge. Non esiste un’altra isola greca che possa vantare una tale concentrazione di litorali diversi tra loro. C’è Sarakiniko, la più iconica, con le sue rocce bianchissime modellate dal vento e dal mare, che creano un paesaggio quasi lunare. Questo luogo è talmente scenografico da sembrare irreale, e non a caso è diventato uno dei più fotografati dell’isola.

Per chi cerca angoli più tranquilli e nascosti, Tsigrado è una spiaggia paradisiaca raggiungibile solo tramite una corda calata lungo una parete rocciosa: una piccola avventura per approdare in un angolo incontaminato. Firiplaka, invece, offre un ambiente più ampio, con acque turchesi e scogliere colorate che sembrano dipinte. Ma l’elenco potrebbe continuare a lungo: da Paliochori a Provatas, ogni spiaggia ha un proprio carattere e fascino, e tutte sono accomunate da una bellezza autentica e selvaggia.

Al di là delle spiagge, Milos è punteggiata da villaggi tradizionali che meritano una visita. Plaka, la capitale dell’isola, sorge in cima a una collina e domina il paesaggio circostante con le sue case bianche e strette viuzze lastricate. Da qui si gode uno dei tramonti più spettacolari di tutta la Grecia.

I villaggi costieri come Klima e Mandrakia sono invece famosi per le loro “syrmata”, piccole abitazioni di pescatori scavate nella roccia, riconoscibili per le porte colorate a ridosso del mare. Questi luoghi offrono un’immersione nella vita isolana, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e la quotidianità è scandita dal rumore delle onde.

Milos è anche un’isola ricca di storia. Qui è stata rinvenuta la celebre Venere di Milo, oggi custodita al Louvre. Ma i veri appassionati di storia troveranno pane per i loro denti anche con il teatro romano di Tripiti, uno dei meglio conservati dell’Egeo, e con le catacombe cristiane, tra le più antiche della Grecia. Passeggiare tra queste testimonianze del passato aggiunge un tocco culturale a un soggiorno altrimenti dominato dal relax e dalla natura.

Nonostante il suo fascino sia noto a una nicchia di viaggiatori, Milos è ancora relativamente lontana dai circuiti turistici più battuti. Tuttavia, le cose stanno cambiando. Nel 2021, la prestigiosa rivista americana Travel + Leisure ha nominato Milos “la migliore isola del mondo”, e celebrità come Justin Bieber e Jeff Bezos sono stati avvistati tra le sue baie. Questa crescente attenzione mediatica fa pensare che la tranquillità di Milos potrebbe non durare ancora a lungo.

Raggiungere Milos dall’Italia è semplice: basta volare ad Atene, da dove partono voli interni giornalieri che impiegano circa 40 minuti per raggiungere l’isola. In alternativa, si può optare per il traghetto dal porto del Pireo, con tempi di percorrenza che vanno da due a sette ore, a seconda delle fermate.