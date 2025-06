Le offerte Amazon di fine maggio 2025 portano sconti su tecnologia, casa e cucina a prezzi mai visti, dal Dyson al Galaxy S25.

Raffica di sconti Amazon che stanno attirando l’attenzione di migliaia di utenti. Il colosso dell’e-commerce ha infatti avviato una campagna promozionale che tocca i settori più richiesti: aspirapolvere, smartphone, elettrodomestici da cucina e dispositivi per la sicurezza domestica. Tra i prodotti di punta, spicca il Dyson V8 Absolute, in offerta con un ribasso del 30% che ha abbassato il prezzo finale ben sotto la soglia abituale, generando un picco di vendite già nelle prime ore.

Il Dyson V8 Absolute domina le offerte: prestazioni elevate e sconto a tre cifre

L’aspirapolvere Dyson V8 Absolute è uno dei modelli più noti per la pulizia domestica profonda, grazie a un sistema di aspirazione a cicloni radiali e a una batteria che dura fino a 40 minuti. Il dispositivo è progettato per adattarsi a diversi tipi di superfici: dai pavimenti duri alla moquette, con una spazzola a rullo morbido e un sistema di filtrazione capace di trattenere le particelle più fini.

Il set include accessori specifici per fessure strette e peli di animali domestici, rendendolo ideale anche per famiglie con cani o gatti. Il prezzo scontato, combinato alla possibilità di pagarlo in rate a tasso zero, ha reso questo modello uno dei più cliccati della settimana. Un dato rilevante in un momento in cui molte famiglie cercano di coniugare qualità e risparmio senza rinunciare a prodotti performanti.

Oltre al Dyson, Amazon ha abbassato i prezzi su altri elettrodomestici strategici. La lavatrice Ariston Active 20 è ora proposta con una riduzione del 44%, mentre il campanello smart con risoluzione 2K è in sconto del 70%, segno che la categoria casa smart sta conquistando sempre più clienti.

Smartphone, caffè e cucina: sconti record anche su tecnologia e piccoli elettrodomestici

Nel comparto tech, Amazon ha puntato tutto su alcuni modelli top di gamma. Il Galaxy S25 Ultra, smartphone di riferimento per la fascia premium, è sceso del 33%, consentendo un risparmio netto di 500 euro. Si tratta di un dispositivo con fotocamera principale da 200 megapixel, funzioni video avanzate e un processore di ultima generazione. Anche il fratello minore, il Galaxy S24, è stato ribassato di oltre il 40%, diventando una scelta interessante per chi cerca alte prestazioni a un prezzo più contenuto.

Nel settore degli elettrodomestici da cucina, l’offerta più cercata è quella legata alla De’Longhi Magnifica S, una macchina per il caffè dotata di macinacaffè integrato e sistema automatico di erogazione, ora scontata del 44%. La friggitrice ad aria Princess, anch’essa in forte sconto, si sta imponendo tra i clienti attenti alla cucina salutare e alle cotture senza olio.

Questo fine maggio si sta rivelando una fase propizia per chi vuole aggiornare la propria dotazione tecnologica o migliorare la gestione della casa. I prezzi al ribasso coinvolgono prodotti affidabili, con sconti spesso mai applicati prima, e la finestra promozionale potrebbe chiudersi a breve. Chi è alla ricerca di un elettrodomestico efficiente o di un upgrade smartphone, sa già dove guardare.