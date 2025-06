Sono tornate le interviste esclusive di Dimmi di te, condotto da Lorella Cuccarini, che ha scelto come ospite il vincitore di Amici.

Il giovane ballerino ha aperto il cuore raccontando le emozioni più intense vissute durante il talent show di Maria De Filippi, svelando anche un retroscena inedito sulla finale e riflettendo sul suo percorso segnato da sfide importanti.

A qualche settimana dalla sua vittoria, Daniele Doria ha rilasciato un’intervista sincera e appassionata nel programma web di Cuccarini, raccontando il dietro le quinte della finale contro TrigNO (Pietro Bagnadentro). “Sono molto felice di tutte le cose che stanno accadendo,” ha esordito Daniele, “la vittoria è stata inaspettata, all’inizio faticavo a metabolizzarla. La sera della finale ho pensato solo a ballare, ero grato e onorato di essere arrivato fino a lì, quindi mi sono concentrato a dare il massimo e a godermi il momento.”

Durante l’annuncio del vincitore, Daniele ricorda la confusione: “Nella foto della carta io e Pietro eravamo molto simili… quando si è girata, non riuscivo a capire chi avesse vinto. Ero incredulo, non mi sono usciti nemmeno una lacrima perché non capivo niente. È stato molto bello, me lo sono vissuto proprio perché non me l’aspettavo.”

Il percorso difficile nella scuola e il ruolo fondamentale dei compagni

Il cammino di Daniele Doria nella scuola di Amici non è stato privo di ostacoli. Un grave infortunio ha rischiato di compromettere la sua partecipazione al Serale, segnando profondamente il suo percorso. “Ho affrontato tante difficoltà, una parte di me non pensava di poter arrivare fino alla fine,” ha raccontato il ballerino. “Il momento più difficile è stato proprio l’infortunio: doveva essere solo una settimana di stop, ma alla fine sono stati tre. Volevo anche mollare tutto.”

In quei momenti bui, la vicinanza dei compagni di casetta ha rappresentato un supporto imprescindibile. “Uno dei miei pilastri fondamentali è stato Alessio Di Ponzio, insieme ad Alessia Pecchia. Loro, insieme a Senza Cri e Luk3, sono stati la mia famiglia dentro la scuola. Mi hanno aiutato tantissimo, spronandomi a non isolarmi, a non chiudermi in me stesso. Siamo molto legati, non ho mai percepito invidia o competizione da parte di nessuno, anzi ci vogliamo tutti bene.”

Nel corso dell’intervista, Daniele ha anche espresso ammirazione e gratitudine verso Maria De Filippi, sottolineando il suo ruolo chiave per tutti i ragazzi della scuola: “Maria è fondamentale per tutto. È il pilastro principale del programma, ma anche di tutti noi. C’è sempre stata e ci ha sempre sostenuto.”

Inoltre, Daniele ha rivelato di aver preso seriamente in considerazione la borsa di studio offerta dalla prestigiosa Ailey School di New York, premio assegnatogli durante la finale. “Ho valutato la borsa di studio,” ha spiegato, “i soldi del montepremi finale per ora non vorrei toccarli, ma penso che una parte la userò per andare a New York e continuare a studiare e perfezionarmi.”

Questa scelta testimonia l’ambizione e la determinazione di Daniele di proseguire la propria formazione artistica a livello internazionale, confermando il suo impegno nel mondo della danza.

L’intervista di Daniele Doria a Dimmi di te si conferma un momento di grande sincerità e profondità, capace di regalare ai fan di Amici 24 uno sguardo autentico sulle emozioni, le difficoltà e i sogni di un giovane talento che continua a crescere sia sul palco sia nella vita.