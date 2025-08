Un ex concorrente di Amici è stato male ed è stato portato immediatamente al pronto soccorso, la comunicazione dal suo staff

Preoccupazione ad Amici di Maria De Filippi, uno degli ex allievi ha avuto un malore ed è stato costretto al ricovero in ospedale. Una notizia davvero inaspettata che ha spaventato non poco i suoi fan, a comunicare la notizia è stato lo staff dell’artista, che ha spiegato cosa gli è accaduto e soprattutto quali sono le sue condizioni attuali.

Un’estate amara per uno degli ex concorrenti che ha fatto senza ombra di dubbio la storia del programma di Maria De Filippi, un malore inaspettato con tanto di ricovero in ospedale. Cosa è accaduto? La comunicazione ufficiale dell’entourage dell’ex allievo del talent show di Canale Cinque.

Paura ad Amici, ex concorrente ricoverato in ospedale: come sta

A preoccupare non poco i suoi fan è stato Marco Carta, l’ex vincitore di Amici si sarebbe dovuto esibire domenica 3 agosto in un concerto a Porto Torres, in Sardegna. Purtroppo è stato costretto ad annullare l’evento a causa di un malore per il quale è stato ricoverato in ospedale. Il suo staff in un primo momento aveva provveduto a comunicare solo che il cantante non si sarebbe esibito per cause slegate dalla sua volontà.

Poi è arrivata una nuova nota, allegata a un’immagine di Marco Carta in ospedale, in cui lo staff ha spiegato che il cantante è stato ricoverato in ospedale e i medici gli hanno suggerito di restare una notte per sottoporsi a una serie di controlli e per questo non sarebbe stato presente al concerto di Porto Torres. “(…) Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenerlo sino a domani in degenza”.

Lo staff ha anche spiegato che la data con molta probabilità sarà recuperata, per Marco Carta il palco di Porto Torres rappresentava una sorta di ritorno a casa e per questo tiene molto a esibirsi lì. Al momento non si conosce la possibile data, sarebbe tutto in via di definizione. Intanto l’entourage dell’artista – a suo nome – ha ringraziato i medici che l’hanno seguito presso l’ospedale di Milano in cui è stato ricoverato, il comune sardo per la disponibilità e comprensione rispetto a questo imprevisto e i fan del cantante che in questo momento lo hanno inondato d’affetto, facendogli sentire tutto il loro affetto.

Marco Carta, infatti, ha ricevuto moltissimi messaggi di auguri per una pronta guarigione, la notizia del ricovero aveva destato una certa preoccupazione e la successiva rassicurazione sulle sue condizioni di salute hanno rallegrato i tanti fan dell’ex concorrente di Amici. Adesso sono tutti in attesa di rivederlo quanto prima sul palco e il suo tour estivo ha ancora una serie di date in giro per l’Italia.