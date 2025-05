Mediaset lascia fuori Amici dai palinsesti: il motivo lascia senza parole i fan. Ecco cosa sta succedendo intorno al talent show.

Domenica 18 maggio, in prima serata su canale 5, si conclude l’incredibile viaggio di Amici di Maria De Filippi con la finalissima del serale che decreterà il vincitore tra i cantanti Trigno e Antonia, rispettivamente della squadra di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi e dei ballerini Francesco, Daniele e Alessia, allievi di Emanuel Lo e di Alessandra Celentano.

Con la fine della ventiquattresima edizione di Amici, Mediaset stravolge il palinsesto e lascia fuori proprio Amici per la grande delusione dei fan che hanno seguito con tantissimo interesse il talent show. Quella che si conclude domani sera, infatti, è un’edizione che ha avuto un grande successo sia in tv che sui social e la scelta di Mediaset lascia l’amaro in bocca ai fan.

Amici: perché è fuori dal palinsesto Mediaset

L’uscita dal palinsesto Mediaset di Amici di Maria De Filippi è solo temporanea. Dallo scorso settembre, Amici ha fatto compagnia ai telespettatori ogni giorno con il daytime e la domenica con la puntata del pomeridiano. Con l’inizio del serale, il talent show di Maria De Filippi ha continuato a fare compagnia al pubblico anche il sabato sera e, ogni giorno, con l’appuntamento quotidiano con il daytime. Con la finale in onda domenica 18 maggio, da lunedì 20 maggio 2025, invece, tutto cambierà.

Nessun daytime post finale per la grande delusione dei fan che dovranno accontentarsi di ascoltare le emozioni dei finalisti dai social. Al posto di Amici che tornerà regolarmente in onda a settembre con la nuova edizione, canale 5 ha deciso di puntare su una nuova soap opera.

Nella striscia, fino a ieri occupata dal daytime di Amici, infatti, andrà in onda la seconda stagione di The Family. L’appuntamento con le puntate della nuova soap opera è per le 16.15, dal lunedì al venerdì. Al termine della puntata di The Family andrà poi in onda la striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi 2025 che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe fare compagnia ai telespettatori almeno per tutto il mese di giugno.

L’Isola, infatti, dovrebbe durare circa due mesi ma tutto, naturalmente, dipenderà dagli ascolti che hanno condannato, come è noto, The Couple che è stato chiuso in anticipo e senza una finale. Con l’ultima puntata, dunque, Amici di Maria De Filippi chiude una stagione trionfale in termine di ascolti televisivi ma anche di riscontro social.