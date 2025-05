L’amatissimo allievo di Amici di Maria De Filippi diventa attore. Colpo di scena nel futuro dell’artista, ecco dove lo vedremo.

Giovani allievi di Amici di Maria De Filippi crescono e mostrano la loro arte anche in discipline diverse da quella per cui erano entrati nella scuola più famosa d’Italia. E’ il caso di uno degli allievi più amati degli ultimi anni del talent show di canale 5 che, dopo aver conquistato la fiducia di Maria De Filippi e degli insegnanti, compresa quella di Alessandra Celentano, ha deciso di unire alla passione per la danza anche quella per la recitazione.

Già in passato, Diana Del Bufalo ammessa nella scuola come cantante, ha poi trovato la propria strada come attrice ed oggi è una delle interpreti italiane più apprezzate. Allo stesso modo, anche un altro ex allievo ha deciso di sfoggiare anche il suo talento da attore e presto il pubblico potrà vederlo in una delle fiction Rai più attese della prossima stagione.

Da Amici alla fiction Rai con Luisa Ranieri: chi è l’allievo del talent show diventato attore

Luisa Ranieri è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse della fiction italiana. Con la sua Lolita Lobosco riesce ad incollare davanti ai teleschermi milioni di telespettatori anche con le repliche. In attesa di mandare in onda la quarta stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco”, la Rai ha deciso di puntare su un’altra fiction che vede l’attrice napoletana nei panni della protagonista.

La nuova serie tv si intitola “La preside” che racconta la vera storia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica dell’Istituto Francesco Morano di Caivano. Ad interpretarla sarà proprio Luisa Ranieri che si calerà nei panni della forte dirigente scolastica che ha combattuto contro il degrado e la criminalità del quartiere Parco Verde di Caivano.

Nella fiction, Luisa Ranieri sarà affiancata anche da giovani attori e tra questi c’è anche un ex allievo di Amici. Si tratta di Paky Brunetti, giovane ballerino che ha partecipato ad Amici 22. Dopo l’addio al talent show di Maria De Filippi, Pasquale Brunetti, questo il suo vero nome, ha continuato a coltivare il proprio talento e la propria passione recitando nel musical Mare fuori.

Dopo l’importante impegno in teatro, Paky Brunetti è approdato sul set di una delle fiction più attesa della stagione 2025/2026 della Rai. Per l’ex allievo si tratta di un’occasione importantissima. La fiction, probabilmente, sarà trasmessa in autunno o al massimo nei primi mesi del 2026, in prima serata su Raiuno.