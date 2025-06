Una svolta inaspettata per la carriera dell’ex allievo di Amici, che si prepara a iniziare un nuovo viaggio in RAI.

Ci sono carriere che iniziano in un modo, ma chi finiscono in tutt’altra maniera, specialmente in televisione, un mondo che concede spesso seconde opportunità. A volte bastano pochi minuti su un palco per creare critiche, aspettative e giudizi, ma quando il palcoscenico è quello giusto tutto è possibile.

Ci sono momenti, nella carriera di un artista, in cui si sente il bisogno di prendersi una rivincita, anche dopo una delusione trasformandola in occasione. È proprio questo quello che sta attraversando uno degli allievi più apprezzati della scorsa stagione del talent di Maria de Filippi, Amici.

Nicolò, da Maria de Filippi a Carlo Conti

Nicolò Filippucci lo sa bene, il giovane cantante reduce dall’ultima edizione di Amici, ha vissuto l’amarezza di un’eliminazione in semifinale che ha fatto molto rumore. Una decisione che ha sollevato un’ondata di proteste social, con fan e anche artisti più famosi, come Annalisa, pronti a schierarsi dalla sua parte.

Ma il riscatto non si è fatto attendere e Nicolò si prepara a partire per una nuova avventura musicale, che confermi il suo valore canoro. Pare infatti, che proprio Carlo Conti, il direttore artistico del Festival di Sanremo, avrebbe puntato su di lui per una decisione dell’ultimo momento.

Dal 7 al 10 giugno, infatti, Nicolò salirà sul palco del Tim Summer Hits 2025, evento musicale tra i più attesi dell’estate italiana. Trasmesso su Rai 1 a partire dal 13 giugno, a presentare le serata ci sarà, oltre allo stesso Carlo Conti, anche Andrea Delogu.

Il motivo della partecipazione di Nicolò è molto semplice, anche se giovane è appena all’inizio della sua carriera, i numeri del cantante sono altissimi. L’EP Un’ora di follia sta conquistando le classifiche FIMI, arrivando terzo in Italia nelle vendite fisiche e milioni di ascolti sula piattaforma Spotify.

Un’accoglienza da parte del pubblico appassionato che smentisce ogni bocciatura televisiva e critica, specializzata, rendendo Nicolò l’ex allievo di Amici più venduto del momento. Tra l’altro, oltre a lui, anche altri allievi del talent Amici si esibiranno durante l’evento televisivo, tra cui TrigNo, Antonia e Jacopo Sol.

Il Tim Summer Hits 2025 non sarà però solo una vetrina per i volti nuovi della musica pop e ci sarà spazio anche per nomi più altisonanti del panorama musicale italiano. In Piazza del Popolo a Roma si alterneranno giganti della scena italiana: da Annalisa ad Achille Lauro, da Fedez a Lorella Cuccarini, passando per Brunori Sas, Emis Killa, Iva Zanicchi e Tananai.