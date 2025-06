L’aumento dello spam: l’utilizzo di numeri familiari come nuova strategia per le truffe. Ecco coma salvaguardarsi.

Negli ultimi anni, il fenomeno dello spam telefonico ha assunto proporzioni allarmanti, trasformandosi in una delle principali forme di truffa che colpiscono quotidianamente milioni di persone in Italia. Le tecniche utilizzate dai truffatori sono sempre più sofisticate e ingannevoli, sfruttando la nostra fiducia e la nostra connessione emotiva con i contatti familiari e amici. Oggi, le chiamate provenienti da numeri simili a quelli dei nostri contatti sono diventate una realtà inquietante, mettendo a rischio la sicurezza di molti.

Il problema è diventato così diffuso che molte persone si sono abituate a ricevere almeno una chiamata sospetta al giorno. Offerte troppo belle per essere vere, premi inesistenti, sondaggi urgenti e proposte miracolose giungono da numeri che sembrano familiari, creando una confusione che può facilmente indurre a rispondere. Questo rappresenta un incubo, non solo per gli adulti, ma anche per le persone anziane, spesso meno attrezzate per riconoscere i segnali di una truffa.

La tecnologia dietro lo spam telefonico: lo spoofing

Una delle tecniche più utilizzate dai truffatori è il cosiddetto “spoofing”, che consente di mascherare l’identità reale della chiamata. Questa pratica consiste nell’alterare il numero visualizzato sul display del nostro cellulare, facendolo apparire come un numero locale o addirittura come quello di un contatto noto. I prefissi più comuni utilizzati dai truffatori includono quelli delle grandi città, come 06 per Roma o 02 per Milano. Quando un ignaro utente risponde, dall’altra parte della linea può esserci un sistema automatico, programmato per ingannare e manipolare, che inizia a presentare un’offerta o a chiedere informazioni personali.

Il problema si aggrava ulteriormente quando l’utente cerca di richiamare il numero per verificare la legittimità della chiamata. Spesso, il numero risulta inesistente, rivelando la natura fraudolenta della comunicazione. Questo sistema non solo è frustrante, ma rappresenta una minaccia seria per la privacy e la sicurezza personale.

In risposta a questa crescente minaccia, l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha avviato un progetto di collaborazione con gli operatori telefonici per implementare misure di sicurezza più efficaci. Due barriere tecnologiche saranno introdotte: una dedicata a bloccare i numeri fissi falsi provenienti dall’estero e un’altra per verificare in tempo reale i numeri mobili. Queste misure dovrebbero entrare in vigore tra tre e sei mesi, ma resta da vedere quanto efficacemente possano arginare il fenomeno dello spam telefonico.

Le conseguenze di queste truffe non si limitano al fastidio di ricevere telefonate indesiderate. Secondo le stime, nel 2024, le perdite globali causate dalle truffe telefoniche hanno superato i 76 miliardi di dollari. Molte vittime, spaventate o confuse, finiscono per comunicare dati sensibili, come numeri di carte di credito o informazioni personali, firmando contratti fasulli o cadendo in trappole di phishing. Queste azioni possono portare a perdite finanziarie significative e compromettere la sicurezza delle informazioni personali.

I rischi delle truffe telefoniche

Con l’avanzare della tecnologia e l’implementazione di nuove misure di sicurezza, c’è un rischio concreto che i call center truffaldini possano decidere di spostarsi fisicamente in Italia per aggirare i blocchi. Questo rappresenterebbe un ulteriore passo avanti per i truffatori e un problema enorme per le autorità, che dovrebbero affrontare una nuova ondata di chiamate fraudolente.

In questo contesto, è fondamentale che gli utenti siano sempre vigili e diffidino di numeri sconosciuti o sospetti. Non rispondere a chiamate da numeri estranei e segnalare eventuali tentativi di truffa è essenziale per proteggere se stessi e i propri cari. La diffusione di informazioni sulle tecniche di truffa e la sensibilizzazione della popolazione sono passi cruciali per combattere questo fenomeno in espansione.