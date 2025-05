Nuovo amore per Anna Falchi beccata insieme al nuovo fidanzato che è un famosissimo politico. Ecco come sono stati pizzicati.

Con l’arrivo dell’estate, Anna Falchi si prepara a godersi le vacanze, dopo un anno di lavoro, accanto al fidanzato con cui è stata pizzicata durante una passeggiata, mano nella mano. Dopo la relazione con Theo Napolitano, architetto e art director italo-tedesco di circa vent’anni più giovane, l’attrice e conduttrice è stata pizzicata insieme ad una vecchia conoscenza con cui la storia andrebbe avanti, tra alti e bassi, da circa un anno.

A diffondere la notizia e a pubblicare le foto della Falchi in compagnia del suo amore è il settimanale Diva e Donna che, sui socia, ha fornito qualche dettaglio in più sulla storia che la conduttrice de I Fatti vostri starebbe vivendo accanto ad un politico famosissimo.

Anna Falchi: chi è il famosissimo politico al suo fianco

Mano nella mano per le strade di Roma: si mostrano così Anna Falchi e Andrea Crippa che, stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Diva e donna, non si sarebbero mai lasciati ma avrebbero continuato a frequentarsi tra vari alti e bassi. Quello tra l’attrice e il politico, figura di spicco della Lega fino a poco tempo fa, non sarebbe un flirt, ma una vera storia che non sarebbe mai finita del tutto.

Al di là delle varie distanze, delle rotture e dei presunti flirt con altre persone, il legame tra i due non si sarebbe mai spezzato e andrebbe avanti da circa un anno. Ad oggi, stando a quello che si legge su Diva e Donna, sembrerebbe un rapporto stabile come si evince anche dagli incontri di famiglia: “Poi va in scena un incontro con la mamma di lei. C’è felicità nell’aria, anche se Crippa sta vivendo un momento difficile dopo aver perso il ruolo di vice di Matteo Salvini“, fa sapere il noto settimanale.

Tra il deputato leghista e la conduttrice de I fatti vostri che si avvia a concludere l’anno lavorativo, tutto andrebbe a gonfie vele. Da parte della Falchi, tuttavia, non è arrivata alcuna dichiarazione. Pur avendo un profilo Instagram, l”artista preferisce usare i social soprattutto per lavoro.

Sono pochissimi, infatti, i contenuti privati che è possibile trovare nella galleria Instagram della Falchi o tra le sue storie dove, oltre ai vari outfit che sfoggia in tv, è solita condividere al massimo un allenamento o una foto con la figlia.