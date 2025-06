La cantante ha annunciato di aspettare il suo secondo figlio e in poco tempo è arrivata una frecciatina per il suo ex, cosa è stato detto

Qualche settimana fa Anna Tatangelo ha deciso di annunciare la sua gravidanza pubblicando una sua immagine sui social, in cui mostra un bellissimo pancione. La cantante di Soresa si è limitata a parlare di una scelta di libertà, dell’amore che avrebbe dato a questa creatura e di aspetti legati a questa seconda maternità, senza spiegare chi fosse il padre. A confermare che il compagno di lady Tata è Giacomo Buttaroni ci hanno pensato i fratelli Maurizio e Giuseppe.

In un’intervista a DipiùTv hanno parlato della gravidanza della sorella e del fatto che il figlio sia di Giacomo, ex calciatore e attuale allenatore di calcio. I due fratelli della Tatangelo hanno poi detto alcune cose che sono apparse come una vera e propria frecciatina a Gigi D’Alessio, ex compagno di Anna.

Anna Tatangelo e la gravidanza, la frecciata a Gigi D’Alessio

I fratelli della cantante hanno detto di essere molto contenti per la sorella, spiegando come non vedano l’ora di conoscere il sesso del bambino, che la Tatangelo comunicherà con una grande festa. Maurizio e Giuseppe Tatangelo hanno raccontato che Anna e Giacomo stanno assieme da diversi mesi e la famiglia l’ha già conosciuto. Entrambi si sono detti molto entusiasti di questo nuovo amore della sorella, aggiungendo che finalmente è qualcuno lontano dal mondo dello spettacolo.

“Finalmente una persona semplice accanto a lei” ha detto Maurizio. Concetto ripreso da Giuseppe, che ha aggiunto: “È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose“. Tutte cose che sono sembrate quasi una frecciatina all’ex cognato Gigi D’Alessio, che è un cantante molto famoso. Non hanno fatto il nome dell’artista partenopeo, ma in tanti hanno pensato che si riferissero a lui.

Ad ogni modo pare che Anna Tatangelo finalmente abbia trovato la serenità e che le cose tra lei e il compagno andrebbero a gonfie vele. Dopo l’annuncio della gravidanza da parte della cantante, Buttaroni si è limitato a condividere il suo post aggiungendo un cuore, un gesto semplice senza annunci plateali o comunicazioni pubbliche. Del resto, non facendo parte del mondo dello spettacolo, probabilmente non amerà avere l’attenzione mediatica su di se. Così con semplicità, ha condiviso l’annuncio della compagna.