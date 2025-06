Nelle puntate della nuova attesissima decima stagione de Il Paradiso delle Signore 10, Marta Guarnieri avrà un nuovo look.

Con l’avvicinarsi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, la celebre soap opera pomeridiana di Rai 1, tornano nuove anticipazioni che coinvolgono uno dei personaggi più amati: Marta Guarnieri, interpretata da Gloria Radulescu.

La giovane attrice è infatti tornata sul set e si presenta ai fan con una novità estetica di rilievo, che promette di aggiungere fascino e mistero al suo ruolo.

Marta Guarnieri e il nuovo look per la decima stagione de Il Paradiso delle Signore

Le riprese delle nuove puntate sono riprese da alcune settimane negli studi Videa di Roma, con un intenso lavoro previsto fino all’estate, fatta eccezione per una breve pausa ad agosto. La decima stagione prenderà il via ufficialmente lunedì 8 settembre, e tra i protagonisti confermati figura ancora una volta Marta Guarnieri, la figlia del commendatore Guarnieri. Gloria Radulescu ha cambiato look per questa nuova stagione: l’attrice sfoggia capelli sciolti e una frangia che richiama lo stile degli anni ’70, un dettaglio che ha subito catturato l’attenzione non solo del pubblico ma anche dei colleghi sul set. Un cambiamento che rende il personaggio ancora più intrigante e avvolto in un’aura di mistero, pronta a sorprendere i telespettatori.

L’attrice ha ricevuto numerosi complimenti per questa trasformazione, tra cui quelli di Roberto Farnesi e Flavio Parenti, interpreti rispettivamente di Umberto Guarnieri e Tancredi Di Sant’Erasmo nella serie. Farnesi, in un video condiviso sui social, ha esclamato: “Guarda come è bella Gloria Radulescu. Stai da Dio, veramente molto bella”, mentre Parenti ha aggiunto: “Sta benissimo, la frangia le sta davvero molto bene”. Nella stagione precedente, il pubblico ha seguito con interesse la storia d’amore tra Marta Guarnieri ed Enrico Brancaccio, interpretato da un altro attore di rilievo della soap. All’inizio la coppia aveva scelto di mantenere il rapporto riservato, cercando di proteggere la loro relazione dalle indiscrezioni e dai pettegolezzi.

Tuttavia, con il procedere degli eventi, Marta ha deciso di confidare la sua storia d’amore a Umberto Guarnieri, suo padre, mostrando un lato più vulnerabile e sincero del personaggio. La reazione del commendatore non si è fatta attendere: dopo qualche giorno, ha chiesto personalmente a Enrico di trattare con rispetto e attenzione sua figlia, sottolineando quanto fosse importante per lui che Marta non soffrisse. Questa dinamica familiare, così come la trasformazione estetica di Marta, lasciano presagire ulteriori sviluppi interessanti e colpi di scena nella nuova stagione, mantenendo alta l’attenzione dei fan che seguono da anni le vicende del Paradiso delle Signore.

Con la decima stagione alle porte, il clima sul set è di grande entusiasmo. Gli attori sono impegnati nelle riprese che si svolgono principalmente negli studi romani, con un calendario fitto che lascerà poco spazio a pause durante l’estate, ad eccezione di un breve stop ad agosto. La scelta di rinnovare il look di uno dei personaggi chiave della soap si inserisce in una strategia più ampia di rinfrescare la narrazione, mantenendo fede all’ambientazione storica ma giocando su dettagli stilistici che richiamano le mode del passato, in particolare gli anni ’70, per restituire autenticità e fascino ai protagonisti.

I telespettatori possono dunque aspettarsi una stagione ricca di emozioni, passioni e nuove sfide per Marta Guarnieri, che con il suo nuovo taglio di capelli rappresenta una delle novità più attese del Paradiso. Con l’avvio della programmazione previsto per il prossimo settembre su Rai 1, cresce l’attesa e la curiosità attorno alle storie di eleganza, intrighi e sentimenti che da anni caratterizzano questa soap amatissima dal pubblico italiano.