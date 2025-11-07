Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: cosa succede tra Mimmo e Agata, schioccano scintille

Settimana ricca di emozioni: tra ritorni, nuove alleanze e tensioni familiari, i protagonisti affrontano scelte decisive a Milano

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10 in onda dal 10 al 14 novembre su Rai 1 promettono di essere ricche di colpi di scena e sviluppi importanti per i protagonisti della soap ambientata nel cuore di Milano.

Tra le vicende più attese, spicca l’ufficializzazione del fidanzamento tra Mimmo e Agata, due personaggi che stanno conquistando il pubblico con la loro storia d’amore autentica e solidale. Scopriamo insieme cosa accadrà in questa settimana decisiva per le trame della decima stagione.

Ritorni, rivelazioni e nuovi intrecci al Paradiso

Lunedì 10 novembre segna un punto di svolta per Enrico, che decide finalmente di fare chiarezza con Marta, confessandole la verità su quanto accaduto con Di Meo dopo un periodo di bugie e silenzi. Nel frattempo, Irene intensifica le sue indagini sul rapporto tra Barbara e Johnny, sospettando che tra i due possa esserci un legame preesistente all’assunzione di Barbara al Paradiso.

Il ritorno di Marina Valli a Milano porta una ventata di novità: la celebre cantante regala un pensiero speciale alle Veneri e si prepara a presentare il suo nuovo disco, “Quello che non so dirti”, in occasione di una serata benefica dedicata alle zone colpite dall’alluvione. Nel frattempo, un critico letterario fiorentino manifesta interesse a intervistare Rosa per il suo libro “Angeli del Fango”, un testo che racconta l’esperienza di volontariato nelle aree disastrate.

Marta, preoccupata per la situazione di Enrico, si rivolge ad Umberto per un sostegno, mentre Adelaide fa un ritorno in grande stile al Circolo, pronta a mettere in campo un piano investigativo per scoprire dettagli sul passato di Rosa Camilli.

Martedì 11 novembre, l’attenzione si sposta sul lavoro al Paradiso: il team si dedica all’organizzazione della serata benefica e alla promozione del disco di Marina. Botteri, impegnato con la collezione natalizia di abiti, riceve un aiuto prezioso da Fulvio, che coinvolge il suo amico Giorgio Perich, un personaggio destinato a diventare centrale nelle prossime puntate.

Irene, ispirata da una lettera della zia Sandra, riflette sul proprio futuro sentimentale, mentre Adelaide e Rosa si scontrano nuovamente al Circolo, con accuse che infiammano ulteriormente i rapporti tra le due donne.

Mercoledì 12 novembre segna il ritorno a Milano di Agata Puglisi e Mimmo, reduci dalla missione di solidarietà nelle zone alluvionate. I due si presentano pronti a condividere con la comunità la loro esperienza come “angeli nel fango”, un impegno che li ha uniti ancor di più. Nel frattempo, Johnny decide di rimanere sul campo per proseguire nei soccorsi.

Giovedì 13 novembre, la complicità tra Agata e Mimmo diventa sempre più evidente anche agli occhi di Ciro e Concetta, i genitori di lei. Irene, invece, rimane colpita da Giorgio Perich, il quale però sarà al centro di un malinteso che metterà alla prova il suo rapporto con la Venere. Intanto, Enrico resiste al ricatto di Di Meo, mentre Roberto ringrazia Fulvio per il supporto nella realizzazione della collezione natalizia, un progetto che sembra finalmente dare a Fulvio un senso di realizzazione e appartenenza.

La settimana si chiude con un annuncio importante: Agata comunica alle amiche di essersi fidanzata ufficialmente con Mimmo, aprendo così un nuovo capitolo della loro storia. Nel frattempo, al Paradiso si organizza una serata danzante dedicata all’amore, ma non mancano tensioni e malintesi, in particolare tra Irene e Giorgio Perich, che la spingeranno a prendere le distanze dal giovane.