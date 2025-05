La nuova soap spagnola in onda dal 19 maggio 2025 prende il posto de Il Paradiso delle Signore, portando sul piccolo schermo un intreccio di legami familiari, ricordi e tensioni irrisolte nella campagna di Manterana.

La prima puntata di Ritorno a Las Sabinas andrà in onda su Rai1 lunedì 19 maggio 2025, segnando il debutto di una nuova soap che accompagnerà i telespettatori fino alla fine dell’estate. Prevista inizialmente per il 5 maggio, la serie ha subito un lieve rinvio dovuto a modifiche nel palinsesto. Ambientata nella località fittizia di Manterana, la storia ruota attorno alle sorelle Gracia e Paloma Molina, costrette a tornare nella loro terra d’origine per occuparsi della tenuta di famiglia, Las Sabinas, in difficoltà economica e gestionale. Il ritorno si trasforma in una resa dei conti con il passato e con vecchie ferite mai risolte, mentre nuovi intrecci e conflitti prendono forma tra i protagonisti.

Le sorelle Molina tornano a casa tra ricordi e tensioni

Le protagoniste, Gracia e Paloma, arrivano a Manterana dopo anni di lontananza. La tenuta Las Sabinas, un tempo simbolo di prosperità, oggi è in stato di abbandono. Il padre Don Emilio, figura centrale del racconto, appare stanco e sopraffatto dalla gestione quotidiana della proprietà. Le due sorelle, diverse per carattere e visione della vita, devono unirsi per affrontare le sfide che attendono la famiglia.

Nel corso della prima settimana, l’arrivo in paese risveglia vecchi sentimenti e accende nuovi contrasti. Gracia rivede Miguel, l’amore della giovinezza, ora legato a Esther, figlia della spregiudicata Donna Paca Utrera, una donna determinata a ottenere il controllo sulla tenuta. Il contesto si complica ulteriormente: Gracia è sposata con Anton, rimasto a Madrid, e combatte un conflitto interno tra le responsabilità presenti e ciò che ha lasciato in sospeso nel passato.

Nel frattempo, Paloma cerca di ricostruire il legame con Esther, ma ignora la tensione crescente tra la sorella e Miguel. Durante alcuni lavori nella proprietà, emerge un dettaglio che mette in discussione la versione che Gracia ha fornito sul suo matrimonio. La verità incompleta che custodisce rischia di far precipitare una situazione già fragile. La presenza del giovane Lucas, figlio di Gracia, che vorrebbe tornare a Madrid, contribuisce ad aumentare il senso di incertezza.

Intrighi, offerte e un passato che ritorna

I giorni successivi portano ulteriori scossoni. Donna Paca presenta una proposta alle sorelle Molina, un’offerta apparentemente vantaggiosa che però cela secondi fini. Tano, fratello di Miguel, propone a Gracia una collaborazione per un progetto con il municipio, possibilità che potrebbe salvare Las Sabinas ma che apre nuovi dilemmi.

Esther, intuendo l’avvicinarsi di Gracia a Miguel, reagisce con decisione: tenta di deviare l’attenzione delle sorelle dalla salute precaria di Don Emilio e di rinsaldare il proprio legame con il fidanzato. Miguel, dal canto suo, prova a ricostruire il rapporto con Esther, gettandosi nei preparativi del matrimonio. Ma è chiaro che l’attrazione con Gracia non è svanita.

Nel finale di settimana, le tensioni tra le due sorelle si fanno più evidenti. Gracia cerca sostegno in Miguel, mentre Manuela, vecchia conoscenza della famiglia, si addentra in un’indagine sulla morte sospetta di Oscar Egea, figura legata alla tenuta e alla comunità. L’errore commesso da Lucas aggrava i dissapori e mette in discussione l’equilibrio familiare, aprendo nuovi scenari per le puntate successive.

Con una narrazione che intreccia famiglia, conflitti, passioni e misteri, Ritorno a Las Sabinas si candida a raccogliere l’eredità del pomeriggio di Rai1. I protagonisti si muovono tra verità taciute e scelte difficili, in un racconto dove ogni gesto sembra lasciare una traccia nel destino della famiglia Molina.