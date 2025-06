Le nuove puntate di Tradimento sono sempre più ricche di colpi di scena: un personaggio avrà un malore, e voleranno accuse pesanti.

Negli ultimi episodi di Tradimento, Güzide è stata al centro dell’attenzione, a causa del fatto che qualcuno ha tentato di investirla. La persona che ha cercato di farlo, come si è scoperto, è stata Ipek, figlia di Sezai, accecata da un forte odio verso la donna, compagna di suo padre. Ipek, infatti, crede che a causare il suicidio di sua madre, sia stata la relazione tra Sezai e Güzide. In realtà, c’è tutta un’altra storia dietro, in cui l’ex giudice non c’entra nulla, e che si scoprirà nelle prossime puntate della soap turca.

Nel frattempo, Oylum si è sposata con Kahraman, e durante il matrimonio, Mualla è stata arrestata, accusata di aver ucciso e sepolto il figlio, Behram. Tuttavia, la donna ha spiegato tutto al procuratore e il caso si è chiuso.

Ma non è tutto, perché Tolga e Selin avevano deciso di prendere una bimba in affido, ma la piccola è morta a causa di una sindrome. Selin ha tentato il suicidio e Tolga ha deciso di farla ricoverare in una clinica psichiatrica.

Tradimento, anticipazioni: il piano di Ipek e Azra, il risveglio di Kahraman e il malore di un personaggio

Nei prossimi episodi di Tradimento, nuovi scenari inattesi si apriranno. La soap riesce a tenere i telespettatori sempre col fiato sospeso, con continui capovolgimenti di fronte.

Kahraman viene sottoposto a una delicata operazione, e quando riapre gli occhi, Oylum e tutta la famiglia ne sono molto felici, tant’è che organizzano una festa per il suo ritorno a casa. Intanto, Ipek e Azra si mettono d’accordo per elaborare un piano contro Yesim. Si recano nella camera di Oltan e riescono a scaricare dal suo pc un filmato in cui Yesim appare come escort.

Ma non è tutto, perché avviene un confronto tra Güzide e Dundar Terzioglu, un giovane imprenditore che potrebbe essere il vero figlio della donna e di Tarik. Intanto, Sezai si sente male e lo portano in ospedale. A quel punto, Ipek ne approfitta per accusare Güzide, che però si difende.

Infine, Asli, con un pretesto, fa incontrare Tolga e Oylum, ma mentre i due conversano, in cortile, tra i vicini scoppia un litigio e un proiettile vagante colpisce Asli.

Oylum e Tolga finiscono in centrale per dare testimonianza di quanto occorso e Kahraman chiama la moglie, che gli dice ciò che è successo ma omette che c’era anche Tolga. Quando Kahraman lo scoprirà, sarà furioso e le dirà che non ha più fiducia in lei. Oylum se ne andrà col figlio a casa di Güzide.

Tolga chiarirà tutto con Kahraman ma quando quest’ultimo cercherà di far pace con la moglie, lei non vorrà parlargli.