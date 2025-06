Nelle nuove puntate della serie turca Tradimento, si apre un capitolo cruciale nella vita di Öykü. Ecco tutte le anticipazioni

La giovane protagonista scoprirà di essere stata ingannata da suo padre Tarik. La verità nascosta riguardo alla madre Yeşim, ritenuta da Öykü abbandonante, verrà finalmente alla luce, scatenando tensioni e emozioni intense tra i personaggi. Il quadro familiare si complica quando Tarik apprende che Yeşim lo tradisce con un uomo di nome Dündar. La rivelazione arriva tramite Ümit, che gli comunica che la moglie si trova in un hotel con l’amante per trascorrere la notte insieme. Determinato a ottenere prove concrete, Tarik si precipita sul posto, riuscendo a documentare l’adulterio grazie anche alla complicità di un cameriere del servizio in camera.

Una volta tornati a casa, Tarik espelle Yeşim con fermezza, annunciandole che non le permetterà più di avere contatti con Öykü, convinto che la figlia non debba crescere accanto a una madre infedele. Per mantenere il controllo sulla situazione, Tarik architetta un piano ingannevole per convincere la figlia di essere stata abbandonata dalla madre.

L’inganno sul messaggio e il trasferimento scolastico

Per alimentare la falsa narrazione, nel telefono di Öykü arriva un messaggio ingannevole, apparentemente scritto da Yeşim, che comunica alla figlia di volerla lasciare per rifugiarsi in Australia con un altro uomo. Questo stratagemma provoca nella bambina un senso di abbandono e delusione profonda, mentre Tarik si mostra soddisfatto del successo del suo inganno.

Per evitare ogni possibile incontro tra Öykü e la madre, Tarik decide addirittura di trasferire la bambina in un’altra scuola senza informare Yeşim. Quest’ultima, determinata a ricongiungersi con la figlia, si reca all’istituto ma viene a sapere solo allora del cambiamento. Inizia così un’instancabile ricerca telefonica tra le scuole di Istanbul, fingendosi madre di Öykü per ottenere informazioni. Nonostante le numerose delusioni e i rifiuti, Yeşim alla fine riesce a scoprire la nuova scuola frequentata dalla figlia.

Il momento dell’incontro tra Yeşim e Öykü è carico di emozioni: la madre attende la bambina all’uscita da scuola e le due si abbracciano con affetto. Öykü, confusa, esprime il suo dolore per la convinzione di essere stata abbandonata e chiede spiegazioni. Yeşim, incredula, nega fermamente ogni abbandono e chiede chi abbia potuto raccontarle una bugia simile. A quel punto la bambina annuisce, riconoscendo implicitamente l’inganno del padre.

L’apparizione improvvisa di Tarik interrompe il momento, con l’uomo che ordina a Yeşim di stare alla larga da Öykü. Ma la bambina, per la prima volta, prende coraggio e si ribella apertamente: “Vattene via, mi hai ingannato, sei solo un bugiardo”, gli dice con fermezza. Tarik tenta di giustificarsi dicendo che lei non conosce le azioni della madre, ma Öykü risponde con decisione che, a prescindere dal passato, Yeşim rimane sua madre. Di fronte a questa reazione, Tarik si ritira sconfitto, lasciando madre e figlia finalmente riunite.

Questi sviluppi rappresentano un momento di svolta nella trama di Tradimento, che continua a intrecciare elementi di dramma familiare e intrighi personali, mantenendo alta l’attenzione del pubblico sulle dinamiche complesse dei protagonisti.