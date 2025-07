Con l’uso dei condizionatori le bollette estive sono molto salate, il trucco per risparmiare e non sentire troppo caldo

Con l’arrivo dell’estate e le altissime temperature può capitare che si inizi a usare l’aria condizionata in maniera smodata e questo comporta un grande aumento dei costi della bolletta dell’elettricità. Si inizia ad accendere sempre più spesso il condizionatore, magari senza pensare che questo comporti dei costi, ma quando poi arriva la bolletta, porta con se le “brutte notizie”.

Per fortuna esistono una serie di accorgimenti da mettere in pratica per risparmiare fino al 75% sulla bolletta dell’elettricità, non rinunciando a restare freschi durante l’estate. Basterà seguire alcuni trucchetti e il risparmio sarà davvero notevole.

Come ridurre i consumi dell’aria condizionata? I 6 trucchi da seguire

Sicuramente l’estate è il periodo in cui si usa maggiormente il condizionatore e questo comporta un aumento considerevole dei costi in bolletta, ci sono però alcuni accorgimenti che si possono seguire per risparmiare sull’energia elettrica. Il primo riguarda proprio il condizionatore che deve essere usato in modo corretto, dunque deve essere acceso solo quando è necessario e deve mantenere una temperatura corretta, che non dovrebbe mai essere più bassa dei 25°.

Per risparmiare sull’energia elettrica, poi, si può cercare di tenere la casa fresca in modo naturale, usando tende e tapparelle di giorno e tenendo le finestre chiuse nelle ore più calde, aprendole quando fa più fresco. Oppure utilizzando ogni tanto un ventilatore, che consuma meno energia. Bisogna usare, poi, tutti gli elettrodomestici in modo corretto, ad esempio, facendo lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico, così da non sprecare energia elettrica. Meglio usare elettrodomestici di classe A++ o A+++, che consumano molto di meno.

Un altro modo per abbattere i costi dell’energia elettrica, soprattutto d’estate quando sono più alti per via dell’utilizzo dei condizionatori, è quello di spegnere sempre le luci, evitando di lasciarle accese senza ragione. Infine si può optare per le lampadine a Led che, a differenza di quelle classiche, consumano molto di meno e soprattutto non scaldano l’ambiente. Si tratta di tutti accorgimenti che, se attuati, faranno abbassare i costi in bolletta enormemente, fino al 75%.

Se d’estate si usa spesso il condizionatore, la cosa migliore è cercare di non sprecare energia elettrica in casa e per farlo, basterà seguire questi pochi e semplici consigli, che serviranno a ridurre inutili sprechi e dispendi di energia. In questo modo si ottimizzeranno le spese e il costo dell’aria condizionata non sembrerà più così tanto eccessivo.