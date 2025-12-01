Arianna Montefiori presto mamma, ma perchè ha lasciato che Dio Ci Aiuti?

Tra le fiction di maggiore successo targate Rai, Che Dio ci Aiuti si distingue accanto a titoli come Don Matteo e Ad un passo dal cielo.

La serie ha conquistato il pubblico grazie a personaggi indimenticabili: da Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, a Azzurra di Francesca Chillemi, fino a numerosi volti emergenti che hanno trovato fama grazie al set. Tra questi spicca Arianna Montefiori, interprete di Valentina Valpreda nelle stagioni quattro e cinque.

Perché Arianna Montefiori ha lasciato Che Dio ci Aiuti

Valpreda era una giovane escort arrivata al convento per motivi complessi, che grazie all’aiuto di Suor Angela e delle altre ragazze riesce a cambiare vita e a innamorarsi. Per Arianna, questo ruolo ha rappresentato il primo vero trampolino di lancio, aprendo le porte ad altre importanti fiction Rai come Don Matteo, L’Ispettore Coliandro, L’Isola di Pietro 2 con Gianni Morandi e Il Paradiso delle Signore, dove ha interpretato Venere.

Dopo due stagioni di grande successo, Arianna Montefiori ha deciso di lasciare Che Dio ci Aiuti per concentrarsi su nuovi progetti e ampliare la propria carriera. L’attrice ha spiegato di aver voluto mettersi alla prova in ruoli diversi, sperimentando nuove esperienze professionali in altre fiction Rai, come Don Matteo e L’Ispettore Coliandro, e ampliando il proprio repertorio anche nel teatro.

La scelta è stata motivata dalla volontà di crescere artisticamente: dopo anni di impegno intenso sul set, Arianna ha ritenuto fondamentale prendere una pausa dal personaggio di Valentina Valpreda, così da non fossilizzarsi in un unico ruolo e continuare a costruire una carriera versatile e duratura.

La vita privata di Arianna Montefiori

Nonostante la giovane età, Arianna ha costruito una carriera eclettica: da bambina ha studiato danza moderna e contemporanea al Teatro Greco Dance Company di Roma, per poi dedicarsi alla recitazione alla Scuola del Teatro Azione di Roma. Sul palco ha partecipato a grandi classici come L’innesto di Pirandello e La moglie ebrea di Brecht, diretti da Marka Murri e Kira Lalongo, esperienze che l’hanno preparata per il passaggio sul piccolo e grande schermo.

Oltre al talento professionale, Arianna è molto attiva sui social, dove condivide momenti di vita quotidiana e collaborazioni con amici e colleghi, come Diana Del Bufalo, con cui realizza spesso reel e storie divertenti.

Sul fronte sentimentale, dopo una relazione conclusa con l’attore Luca Levi, Arianna ha incontrato Briga, ex concorrente di Amici. Il loro amore è sbocciato rapidamente: un anno di fidanzamento e poi la proposta di matrimonio. Il 18 dicembre 2021 si sono sposati nella Basilica di San Pietro a Roma, in una cerimonia elegante e raccolta. Briga ha dichiarato: “Arianna mi ha reso migliore”, sottolineando il forte legame e la complicità che li unisce.

Oggi Arianna si dedica alla famiglia e ai social, collaborando con diversi brand ed è in dolce attesa. Proprio la settimana scorsa la coppia è stata ospite ad Amici per annunciare il lieto annuncio.