Uno dei più apprezzati allievi della scuola di Amici si è ritrovato una brutta situazione dal quale è stato difficile uscire.

Ci sono momenti in cui la vita sembra prendere una direzione che non avevamo previsto, asta un attimo, una scelta sbagliata e tutto crolla. Sono quei momenti in cui anche chi sembrava avere tutto può ritrovarsi senza nulla, costretto a dover ricominciare da capo, a reinventarsi.

Certe volte è un errore di gioventù, una leggerezza che lascia un segno indelebile nella vita di una persona, che si ritrova senza scelta. Specialmente quando un giovane pieno di speranze si scontra col mondo dello spettacolo, finendo per lasciarsi avvelenare dal marcio che vive dietro le quinte.

Sono finito ai domiciliari, la storia di Esa

È ciò che è successo a Esa Abrate, cantante noto al pubblico per aver partecipato all’edizione 2020-2021 di Amici di Maria De Filippi. Dopo il successo iniziale e l’esperienza sotto la guida di Rudy Zerbi, infatti, per il giovane artista è iniziata una fase complicata.

A rompere il silenzio è stato lui stesso, attraverso una diretta TikTok in cui ha condiviso il dolore nascosto dietro la sua recente assenza. “Nel dicembre 2022 sono stato arrestato per detenzione di due panetti da 355 grammi”, ha rivelato senza troppi giri di parole al pubblico.

Un rivelazione nuda e cruda, che ha lasciato spiazzati molti dei suoi fan, che non si aspettavano certo un racconto simile da parte sua. La condanna, fortunatamente, non si è tradotta in una incarcerazione, ma per Esa Abrate sono comunque arrivati gli arresti domiciliari per circa due mesi.

Un’esperienza che ha segnato si, un punto di rottura, ma anche una ripartenza, una rinascita, come l’ha definita il giovane cantante. Il giovane artista ha raccontato del suo processo di crescita, di aver avviato un percorso profondo, dentro e fuori di sé.

Ha scelto con prestare attenzione alle persone da frequentare, ha lavorato sul proprio equilibrio interiore e ha deciso di ripulire la sua vita. Una nuova visione del futuro quella che guida adesso Esa, che punta a migliorare come persona e come artista, concentrandosi sulla carriera.

Anche la sua musica ha risentito di questo lungo silenzio, che sembra adesso essere diventato il trampolino per un nuovo dialogo musicale. “Ora sento di avere tanto da dire, non solo per quello che ho vissuto, ma perché ho scavato davvero dentro me stesso”, ha dichiarato.

La rinascita, come spesso accade, passa dalla distruzione di ciò che c’era prima e da un ritorno alle origini, in questo caso le sue radici musicali. Esa Abrate torna quindi alla musica classica, all’Africa e all’hip pop, creando un mix che oggi sente autentico e degno di essere condiviso col pubblico.