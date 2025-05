Nuovo divieto circa ciò che si può portare nel bagaglio a mano: è esteso in tutta Europa. Cosa si può portare e cosa no.

Quando si vola è importante tenere sempre a portata di mano le informazioni relative alle normative delle compagnie aeree e di consultare le linee guida delle agenzie di sicurezza. Con un po’ di attenzione e preparazione, è possibile viaggiare in sicurezza e senza imprevisti. Negli ultimi anni, le regole sul trasporto di apparecchi elettronici sui voli internazionali hanno subito un inasprimento significativo, in particolare per quanto riguarda il bagaglio da imbarcare.

Mentre le normative sul bagaglio a mano sono già ben definite, quelle relative al bagaglio da stiva non sono da meno in termini di importanza. Le autorità di sicurezza aerea, sia dell’Unione Europea che degli Stati Uniti, hanno recentemente introdotto nuove restrizioni che vietano il trasporto di power bank nel bagaglio da imbarcare. Questi caricabatterie portatili, tanto amati dai viaggiatori per la loro praticità, si sono rivelati un rischio significativo a causa del potenziale surriscaldamento delle batterie al litio.

Non solo nel bagaglio a mano: perché il divieto di portare i power bank?

Negli ultimi mesi, diversi incidenti hanno dimostrato come il surriscaldamento delle batterie al litio possa portare a incendi, creando gravi pericoli per la sicurezza aerea. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) e la Transportation Security Administration (TSA) degli Stati Uniti hanno quindi deciso di adottare misure preventive, vietando il trasporto di power bank nel bagaglio da stiva. Questo divieto si inserisce in un contesto più ampio di regolamentazione delle batterie al litio, già soggette a rigorose norme di sicurezza.

Tradizionalmente, nel bagaglio da imbarcare si possono portare oggetti che sono vietati nel bagaglio a mano; tuttavia, gli apparecchi elettronici come i power bank non rientravano in questa categoria e potevano essere imbarcati, a patto che la potenza della batteria fosse conforme ai limiti stabiliti dalla compagnia aerea. In generale, le batterie con potenza fino a 100 Wh possono essere trasportate senza particolari restrizioni, mentre quelle tra 100 e 160 Wh necessitano di un’autorizzazione specifica. Nonostante ciò, le autorità hanno valutato che il rischio di incendi causati da batterie surriscaldate giustificasse un divieto più severo, imponendo che i power bank debbano sempre rimanere nel bagaglio a mano.

Raccomandazioni e buone pratiche

I viaggiatori devono ora prestare particolare attenzione nel gestire i propri dispositivi elettronici durante il viaggio. È importante ricordare che, sebbene i power bank possano essere trasportati nel bagaglio a mano, essi devono essere spenti e non utilizzati durante il volo. Inoltre, le compagnie aeree stanno adottando politiche sempre più rigide riguardo all’uso e al trasporto di questi dispositivi in volo. Alcune compagnie asiatiche, come Korean Air e Thai Airways, hanno già implementato restrizioni che vietano l’uso dei power bank a bordo, ammettendo solo il loro trasporto nel bagaglio a mano.

È fondamentale che i viaggiatori siano consapevoli delle politiche delle compagnie aeree con cui volano. Nel caso in cui un bagaglio progettato per il trasporto a mano debba essere imbarcato in stiva, a causa di problemi di peso o dimensioni, è cruciale prestare attenzione. Dimenticare un power bank all’interno di un bagaglio imbarcato potrebbe tradursi in gravi conseguenze, non solo per la sicurezza del volo ma anche per eventuali penalità economiche imposte dalle compagnie aeree.