Nuove regole in arrivo già da questa estate per il bagaglio a mano e quello da stiva per la compagno low-cost famosissima.

Negli ultimi anni, il settore aereo ha subito notevoli cambiamenti, in particolare per quanto riguarda le compagnie aeree low cost. Tra queste, Pegasus Airlines, compagnia turca fondata nel 1990 e con sede all’aeroporto di Sabina Gokcen di Istanbul, ha saputo ritagliarsi un ruolo di rilievo nel panorama europeo e medio-orientale.

Con un’ampia offerta di voli a prezzi competitivi, Pegasus Airlines ha recentemente aggiornato le sue politiche riguardanti il bagaglio a mano e da stiva, rendendole più chiare e strutturate. In questo articolo, esploreremo queste nuove regole, fornendo utili informazioni e suggerimenti per un viaggio senza intoppi.

Nuove regole per i bagagli a mano: attenzione a non fare errori

Viaggiare con Pegasus Airlines richiede particolare attenzione alle norme relative al bagaglio a mano. La compagnia consente a ciascun passeggero di portare a bordo un solo bagaglio principale, le cui dimensioni massime sono fissate a 55x40x20 centimetri e il peso non deve superare gli 8 chili. Questi limiti sono fondamentali per evitare costi aggiuntivi o disagi durante l’imbarco. In aggiunta, per i voli internazionali o per le destinazioni a Cipro, è consentito portare un secondo bagaglio più piccolo, come una borsa o uno zainetto, da sistemare sotto il sedile. Questo secondo articolo non deve superare le dimensioni di 40x30x15 centimetri e un peso massimo di 3 chili. È quindi possibile imbarcare un trolley compatto, dotato di ruote e tasche esterne, insieme a una piccola borsa, purché entrambi rispettino i limiti stabiliti.

È importante notare che alcuni pacchetti tariffari includono già la franchigia per il bagaglio a mano principale, mentre in altri casi è possibile acquistarla separatamente. Indipendentemente dalla scelta, è essenziale tenere presente che Pegasus non consente l’acquisto di peso supplementare per il bagaglio a mano. Ciò significa che ogni passeggero deve attenersi rigorosamente a queste regole per evitare penali o costi extra al gate. Per un viaggio senza intoppi, è consigliabile controllare con attenzione peso e dimensioni del bagaglio prima di partire. Un’accurata preparazione può evitare spiacevoli sorprese al momento dell’imbarco, consentendo di iniziare il viaggio nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda il bagaglio da stiva, le regole variano a seconda del tipo di tariffa acquistata. Tuttavia, ci sono alcune linee guida generali che ogni viaggiatore dovrebbe conoscere per evitare costi imprevisti. Per i voli internazionali, Pegasus Airlines offre una franchigia gratuita di 20 chili per il bagaglio da imbarcare. Questo significa che ogni passeggero ha il diritto di spedire un collo che non superi tale peso senza dover sostenere spese aggiuntive. Per chi ha bisogno di trasportare un peso maggiore, è possibile acquistare franchigie aggiuntive sia online, prima della partenza, sia direttamente in aeroporto.

È fondamentale notare che, sebbene non ci siano limiti rigidi sulle dimensioni fisiche del bagaglio in stiva, è essenziale non superare il peso massimo previsto. Qualora si eccedesse, il costo per il peso extra o per eventuali colli aggiuntivi varia a seconda della destinazione e della quantità di chili in eccesso. Pertanto, informarsi in anticipo su queste spese può fare una significativa differenza nel budget di viaggio. Un altro aspetto cruciale riguarda gli oggetti vietati nel bagaglio da stiva. Pegasus Airlines, come tutte le compagnie aeree, ha una lista di materiali pericolosi e oggetti vietati che non possono essere trasportati, inclusi sostanze infiammabili e tossiche.

Prima di preparare la valigia, è consigliabile verificare l’elenco aggiornato degli articoli proibiti, disponibile sul sito web della compagnia. Questo passaggio è fondamentale per garantire un viaggio sicuro e tranquillo. Infine, per imbarcare il bagaglio, è obbligatorio effettuare il check-in, fase durante la quale viene anche assegnato il posto a sedere. Effettuare il check-in con anticipo non solo velocizza le operazioni in aeroporto, ma contribuisce anche a un viaggio più sereno e organizzato. Inoltre, molte compagnie aeree offrono la possibilità di effettuare il check-in online, permettendo così ai passeggeri di evitare lunghe code in aeroporto.

Conoscere le nuove regole di Pegasus Airlines riguardanti il bagaglio a mano e da stiva è essenziale per pianificare un viaggio senza stress. La compagnia ha reso le sue politiche più chiare e accessibili, ma è fondamentale che ogni passeggero si informi adeguatamente per evitare inconvenienti. Che si tratti di un viaggio breve o di una vacanza più lunga, una preparazione adeguata può fare la differenza, garantendo così un’esperienza di volo più piacevole e senza sorprese.