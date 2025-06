Presto arriverà la nuova edizione di Ballando con le Stelle, e Milly Carlucci sta già pensando ai nomi da convocare.

Il famoso talent show continua a catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Numerose sono infatti le sorprese che ogni volta il programma ha in serbo per i fan, tanto che negli anni il prodotto Rai è diventato uno dei più visti del piccolo schermo.

Con grande sorpresa la conduttrice potrebbe prendere nel talent una star internazionale, che è anche molto amata qui in Italia.

Chi arriva nel cast di Ballando con le Stelle

Le indiscrezioni dicono che Milly Carlucci avrebbe pensato a Romina Power come prossima concorrente del programma Rai. A svelarne qualche dettaglio in più è stato il famoso settimanale Oggi, che ha anche affermato che l’ex moglie di Albano sembrerebbe piuttosto difficile da convincere, soprattutto a causa del budget che le sarebbe stato proposto. “Si sussurra che il cachet per arruolare la Power sia troppo alto e decisamente fuori portata” – si legge sulla rivista – “Ma c’è chi giura che Milly, intenzionata al dicto di Sognando… Ballando, ritornerà a corteggiare la ritrosa Romina cercando un punto di incontro economico. E così chi vivrà vedrà”.

Le trattative non sarebbero però state concluse a causa di una richiesta di cachet troppo alto. Non resta quindi che attendere per scoprire se tra Milly e Romina ci sarà un compromesso. Nel frattempo, è terminato lo speciale Sognando… Ballando e Milly Carlucci si è raccontata al Corriere della Sera evidenziando la sua soddisfazione per quello che è riuscita fare in questi giorni. Nonostante questo, pare che gli ascolti dello speciale – dedicato ai 20 anni di un talent che ha fatto la storia della tv italiana – non hanno ottenuto i risultati sperati. A tal proposito, la Carlucci ha detto di aver assistito in realtà a un miracolo proprio in termini di ascolti.

“Siamo andati in onda in un periodo particolarissimo, in cui eravamo tutti a lutto per la morte di papa Francesco” – ha continuato lei – “Poi c’è stato il conclave. Insomma, sentimenti della nazione erano lontani da quelli scherzosi di una tv di balli e lustrini. Siamo riusciti però a trovare una misura e le storie dei ballerini sono state accolte con grande affetto dalla gente, che è poi quello che più conta“