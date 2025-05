Come identificare un bancomat con dispositivo di clonazione delle carte nascosto: c’è un modo e bisogna conoscerlo per proteggersi.

Prelevare contante da un bancomat è un’operazione quotidiana per molte persone, ma dietro questa apparente semplicità si cela un rischio crescente: la frodi tramite clonazione delle carte. Questo fenomeno, noto come “skimming”, rappresenta una minaccia silenziosa per la sicurezza finanziaria degli utenti, che spesso non si rendono conto di essere stati vittime di un furto fino a quando non è troppo tardi. Per questo motivo, è fondamentale imparare a riconoscere i segnali di un bancomat manomesso e adottare misure preventive.

Cos’è lo skimming e come avviene

Lo skimming è una tecnica fraudolenta attraverso cui i criminali installano dispositivi illegali su bancomat e terminali di pagamento, con l’intento di acquisire le informazioni delle carte di credito o debito al momento dell’inserimento. Questi dispositivi, chiamati “skimmer”, possono essere progettati per apparire come parte integrante del bancomat, rendendo difficile la loro individuazione. Secondo il Banco Caja Social, i truffatori posizionano questi meccanismi in modo strategico, per raccogliere i dati della banda magnetica delle carte senza necessità di accedere fisicamente alla carta stessa.

In aggiunta ai dispositivi di lettura, i criminali spesso utilizzano piccole telecamere nascoste o tastiere false per registrare il numero di identificazione personale (PIN). Queste telecamere possono essere mimetizzate in modo tale da passare inosservate, rendendo l’operazione di clonazione ancora più insidiosa. Una volta ottenuti i dati, i truffatori possono effettuare transazioni non autorizzate, svuotando i conti delle vittime senza che esse se ne accorgano subito.

Per proteggersi da queste truffe, è essenziale prestare attenzione a determinati indicatori fisici che possono segnalare un bancomat compromesso. Ecco alcuni segnali a cui prestare attenzione:

Se il lettore di carte appare diverso dal solito, con un design insolito o posizionato sopra il pannello originale, potrebbe trattarsi di un lettore aggiuntivo installato per raccogliere i dati delle carte. Le tastiere sovrapposte a quelle originali possono apparire più alte o avere un design differente. Se noti che alcuni tasti sembrano non essere ben fissati, evita di utilizzarle. Strutture strane sullo schermo o nella parte superiore del bancomat: questi elementi possono nascondere telecamere, pronte a registrare ogni movimento dell’utente, compresa la digitazione del PIN.

Misure preventive raccomandate dalle banche

Le istituzioni bancarie sono consapevoli del rischio rappresentato dalle frodi tramite skimming e hanno messo a punto varie misure preventive. Ecco alcune raccomandazioni che gli esperti suggeriscono di seguire:

Prima di effettuare qualsiasi operazione, verifica che non ci siano dispositivi sospetti nel lettore di carte, nella fessura per il denaro o sulla tastiera. Se noti qualcosa di anomalo, contatta immediatamente la tua banca o le autorità competenti.Quando acquisti nei negozi, assicurati che la tua carta sia sempre sotto il tuo controllo e verifica che non venga manomessa durante le transazioni.

Copri la tastiera mentre digiti il PIN: utilizza la mano o il corpo per coprire la tastiera mentre inserisci il tuo codice, per impedire che venga registrato da telecamere o dispositivi nascosti. Comunica alla tua banca i tuoi piani di viaggio, in modo che possano monitorare i movimenti del tuo conto e identificare eventuali attività sospette.

Quando ricevi una nuova carta, assicurati di smagnetizzare quella precedente con una calamita e distruggerla in modo sicuro, prestando attenzione al chip e alla banda magnetica.

La rilevazione tempestiva di anomalie nei bancomat può evitare perdite economiche significative. La prevenzione e un’attenta analisi visiva continuano a essere strumenti fondamentali per proteggersi dallo skimming e da altri metodi di clonazione bancaria. Essere consapevoli delle minacce e adottare un comportamento prudente durante le operazioni di prelievo è essenziale per salvaguardare la propria sicurezza finanziaria.