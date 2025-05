Barbara D’Urso sarebbe pronta a ripartire dalla Rai con un programma tutto suo che mette insieme emozioni e intrattenimento

Non si placano i rumors sul presunto ritorno di Barbara D’Urso in televisione, nello specifico alla Rai. L’ex conduttrice di Mediaset, “rimasta a casa” dopo l’allontanamento da Pomeriggio Cinque, sarebbe alle prese con un nuovo progetto televisivo che dovrebbe iniziare a breve.

Nonostante non ci siano al momento conferme ufficiali, la notizia ha scatenato un notevole chiacchiericcio soprattutto perchè intorno a questo presunto nuovo inizio della conduttrice partenopea è spuntato un nome importante della politica italiana.

Barbara D’Urso dopo l’uscita da Mediaset non ha fatto più ritorno nel piccolo schermo, se non con ospitate in Rai, prima come ospite a Domenica In dove è stata intervistata da Mara Venier, e poi come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Carmelita avrà presto un programma tutto suo nell’azienda pubblica radiotelevisiva?

Barbara D’Urso sarebbe in trattativa con la Rai

Matteo Salvini, attuale ministro dei Trasporti e leader della Lega, starebbe lavorando per riportare Barbara D’Urso in televisione, precisamente su Rai 1, la rete ammiraglia del servizio pubblico.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Foglio, Salvini vorrebbe affidarle un programma di “emotainment”, un genere televisivo che mescola emozione e intrattenimento, simile a quanto già proposto dalla D’Urso in passato.

“Il primo leghista a capire che si può perdere il nord ma conquistare l’Italia con una diretta Instagram. Ma da qui a diventare talent scout della Rai, ce ne passava. Non avremmo mai immaginato. E invece eccolo: sponsorizza, convince, preme. E alla fine, a quanto pare ottiene. Perché, come si dice in certi ambienti: “Matteo ci sa fare”. Si legge sul quotidiano di Claudio Cerasa. E ancora: “Un minestrone di lacrime, chiacchiere e sorrisi al wattaggio di un faro. […] Pareva condannata al limbo dei filtri Instagram, D’Urso. Finché non è arrivato un amico geniale: Salvini appunto. […] La vuole lui la D’Urso in Rai.”

Il progetto è ambizioso, ma non privo di ostacoli: le trattative con i vertici Rai sono in corso, ma non ancora concluse. Si discute anche della possibile collocazione in palinsesto. In un primo momento si è parlato del venerdì pomeriggio, fascia attualmente occupata da Caterina Balivo con “La volta buona”.

Questo potrebbe significare una modifica alla programmazione esistente, oppure semplicemente un errore di tempistica. Un’altra ipotesi è che lo show di Barbara D’Urso venga collocato al sabato pomeriggio, per cercare di risollevare gli ascolti del programma condotto da Emma D’Aquino, che non sta reggendo il confronto con “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5.