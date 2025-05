La celebre soap opera americana “Beautiful” sta per tornare in Italia, portando con sé un’ondata di emozioni e colpi di scena

Dal 28 al 31 maggio 2025, alcuni luoghi meravigliosi del Sud Italia diventeranno il palcoscenico ideale per una serie di puntate che si preannunciano ricche di sorprese e intrighi, incastonate in uno dei contesti più suggestivi del nostro paese. Questa nuova avventura in Campania rappresenta un ritorno alle origini per la serie, che ha già utilizzato location italiane iconiche in passato, da Venezia a Roma, passando per il Lago di Como e Portofino.

Le voci di corridoio riguardanti le trame delle puntate italiane sono già iniziate a circolare, alimentando l’entusiasmo tra i fan. Si parla di un possibile riavvicinamento tra Brooke e Ridge, due dei personaggi più iconici della serie, il cui rapporto ha attraversato alti e bassi nel corso degli anni. Dopo un recente allontanamento, molti sperano che l’atmosfera romantica delle location italiane possa riaccendere la fiamma tra i due. Le dinamiche tra i personaggi sono sempre state al centro della narrazione di “Beautiful”, e un ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge non farebbe altro che riempire di gioia gli spettatori che seguono le loro vicende da anni.

In passato, gli episodi girati in Italia hanno riservato sorprese inaspettate e colpi di scena che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. Non è quindi difficile immaginare che anche questa volta il team di scrittori possa riservare momenti di grande impatto emotivo e colpi di scena che faranno parlare di sé.

L’arrivo del cast

Il cast, dunque, è pronto a sbarcare in Italia e, nel dettaglio, a Napoli e Capri. Il cast che prenderà parte a queste puntate speciali è composto da alcuni dei volti più amati della soap. Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke Logan, sarà accompagnata da Thorsten Kaye (Ridge Forrester), John McCook (Eric Forrester) e Jack Wagner (Nick Marone), quest’ultimo tornato recentemente nella serie dopo un lungo periodo di assenza. La presenza di queste star non solo accresce l’aspettativa per le nuove puntate, ma offre anche l’opportunità ai fan italiani di vedere i loro beniamini in un contesto inedito e affascinante.

La decisione di girare a Napoli e Capri non è solo un colpo di marketing, ma rappresenta anche una celebrazione della cultura e della bellezza italiana, elementi che “Beautiful” ha sempre cercato di incorporare nelle sue storie. Gli scenari mozzafiato della costiera campana, con i suoi paesaggi incantevoli, le acque cristalline e l’architettura storica, sono destinati a fungere da sfondo perfetto per i drammatici intrecci narrativi che caratterizzano la soap.

“Beautiful” ha una lunga tradizione di utilizzo di location italiane per i suoi episodi speciali. Le riprese in Italia non sono solo un modo per rinfrescare la narrazione, ma anche un’opportunità per espandere la fanbase della serie. L’ultima volta che la soap ha girato in Italia è stata nel 2023 a Roma, e l’affetto del pubblico italiano è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni. Ogni nuovo viaggio in Italia è accompagnato da un fervore che coinvolge i fan, i quali attendono con ansia le rivelazioni e gli sviluppi della trama che scaturiranno da questi episodi.

Le puntate girate a Napoli e Capri saranno trasmesse negli Stati Uniti a partire da luglio 2025, mentre i telespettatori italiani dovranno attendere fino al 2026 per vederle. Questa disparità di tempistiche ha sempre alimentato l’anticipazione e il dibattito tra i fan, creando un’atmosfera di attesa e curiosità che rende ogni nuova stagione ancora più avvincente.