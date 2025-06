L’ex concorrente del Grande Fratello, annuncia il suo ritorno a Beautiful, la celebre soap americana. L’attore toscano rivela tutto

Ha scelto una storia Instagram da Napoli, per rivelare un nuovo ruolo e scenografie mozzafiato, confermando la sua esperienza indimenticabile nella serie. Noto al pubblico italiano per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, sta per compiere un importante passo nel suo percorso professionale.

L’attore toscano ha annunciato con grande entusiasmo il suo ritorno nella storica soap opera americana Beautiful, un’opera che ha segnato la storia della televisione dal suo esordio nel 1987. Creato da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, Beautiful ha conquistato generazioni di telespettatori in tutto il mondo, e il ritorno dell’attore rappresenta un evento sicuramente atteso dai fan.

Un annuncio mozzafiato

La notizia del suo ritorno è giunta in modo inaspettato e affascinante. Luca Calvani ha scelto un panorama mozzafiato per annunciarlo, condividendo un video su Instagram dal Grand Hotel Vesuvio di Napoli, una delle località più iconiche della città partenopea. Con il Castel dell’Ovo che si erge maestoso alle sue spalle e il Golfo di Napoli che fa da cornice, l’attore ha comunicato: “Oggi gireremo un paio di scene per Beautiful. Esatto, torno a Beautiful ma con un ruolo diverso: vediamo cosa si sono inventati, vi terrò aggiornati”. Questo annuncio ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi fan, creando un’attesa palpabile per il suo nuovo progetto.

Calvani ha sottolineato che il suo nuovo ruolo sarà completamente diverso da quello che interpretò in passato. Nel 2012 e 2013, infatti, aveva vestito i panni di Padre Fontana, il sacerdote che celebrò il matrimonio tra Liam e Hope, comparendo in undici episodi. Questa prima esperienza con Beautiful ha lasciato un segno profondo nella sua carriera e nella sua vita. In un post su Instagram, ha rievocato con affetto il suo primo incontro con Kelly Lang, l’iconica interprete di Brooke Logan. “Poco più di 10 anni fa, ho avuto l’incredibile esperienza di lavorare su Beautiful. All’inizio era surreale, ma la gentilezza e la personalità di Kelly hanno subito preso il sopravvento e dissipato qualsiasi imbarazzo da parte mia”, aveva scritto Calvani, evidenziando il legame che si è creato con i colleghi della soap.

La decisione di ambientare alcune scene della soap in Italia è un’ottima opportunità per il pubblico internazionale di scoprire la bellezza di Napoli. La città, recentemente celebrata per il suo quarto scudetto nel calcio, offre paesaggi incantevoli e una cultura vibrante che arricchiranno senza dubbio la narrazione della soap. L’allestimento dei set in un luogo così affascinante come il Grand Hotel Vesuvio non solo valorizza il lavoro degli attori, ma porta anche un tocco di autenticità e freschezza alla serie. La possibilità di vedere i protagonisti di Beautiful interagire in un contesto così ricco di storia e bellezza è un elemento che sicuramente attrarrà l’attenzione dei fan.

La presenza di Calvani in Beautiful rappresenta un ponte tra due mondi televisivi apparentemente distanti: quello della reality TV italiana, dove ha guadagnato notorietà, e quello della soap opera, che da decenni intrattiene il pubblico con storie d’amore, drammi familiari e colpi di scena inaspettati. Questa transizione non è solo un cambiamento di ruolo, ma un’opportunità per l’attore di esplorare nuove dinamiche narrative e mostrare la sua versatilità.