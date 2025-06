La settimana che va fino al 29 giugno di Beautiful si concentra intensamente sul destino del patriarca Eric Forrester

Il suo drammatico percorso di salute scuote profondamente la famiglia Forrester e crea tensioni insanabili sul futuro dell’azienda. Tra segreti svelati, scelte mediche delicate e rapporti familiari messi a dura prova, la trama si infittisce di colpi di scena che coinvolgono tutti i protagonisti.

Finn completamente assorbito da un nuovo caso in ospedale, tanto che sua madre Li lo richiama all’ordine: la trascuratezza verso Steffy rischia di compromettere non solo il lavoro, ma anche la famiglia. Nel frattempo, alla festa in onore di Eric, Carter esprime profonda gratitudine al patriarca, definendolo un vero mentore. Thomas, confidente con Hope, si mostra incredulo per il segreto che Ridge ha mantenuto nascosto a Eric: sia la sua malattia sia l’esito della recente sfida di moda.

Durante la festa, Eric celebra con orgoglio R.J. come stilista emergente e riconosce i successi di Zende e Luna nell’azienda. Tuttavia, la serata prende una piega drammatica: nel corso del brindisi, Eric scopre di essere stato ingannato riguardo al vincitore della sfida di moda. Sorprendentemente, non si arrabbia, ma ringrazia Ridge per quel gesto carico di amore. Poco dopo, un malore improvviso lo costringe a un ricovero d’urgenza in ospedale, dove perde conoscenza.

Che ne sarà di Eric?

Mercoledì 25 giugno, Ridge, Brooke e Donna vegliano accanto a Eric, ora incosciente e collegato a un respiratore. In casa, Zende e R.J. vivono momenti di grande ansia, mentre Bridget invita tutti alla calma, sottolineando che i medici stanno facendo il possibile per stabilizzare Eric. La diagnosi è grave: Eric è caduto in coma, ma resta incerto se sia stato il trauma emotivo o lo stress a scatenare questo stato critico.

Il giorno successivo, giovedì 26 giugno, i familiari si interrogano senza successo sulle cause del malore. Forse lo shock per la scoperta della verità o il fatto che la famiglia sapesse della sua malattia hanno avuto un peso determinante. Zende e R.J. vogliono correre in ospedale, ma Bridget li trattiene per lasciare libero il personale medico.

Venerdì 27 giugno, Steffy visita Finn in ospedale e scopre che il dottore ha messo a punto in segreto una terapia sperimentale che potrebbe salvare Eric. Per procedere è necessario il consenso urgente di Ridge, detentore della procura sanitaria. Steffy si precipita da Ridge, ma questi rifiuta la proposta, preferendo rispettare il desiderio del padre di non sottoporsi a trattamenti invasivi e di proseguire nella sua “tranquillità”. La decisione di Ridge si mantiene ferma nonostante le pressioni di Donna, Brooke e Steffy.

Sabato 28 giugno, la famiglia si riunisce nell’ufficio di Eric per rievocare i ricordi comuni, mentre in ospedale Donna, Brooke e Steffy implorano Ridge di rivedere la sua posizione sulla cura sperimentale. Ridge, tuttavia, conferma la sua scelta: non intende violare la volontà paterna.

Domenica 29 giugno, Ridge, seppur sofferente, ribadisce la decisione di non autorizzare cure invasive, convinto che Eric volesse una morte serena, senza ulteriori sofferenze. Steffy si mostra combattiva, sostenendo con forza che Eric non potesse essere a conoscenza dell’esistenza di una terapia che avrebbe potuto salvarlo, e che se l’avesse saputo avrebbe potuto scegliere di lottare. Finn ammonisce Ridge a decidere in fretta, ma il figlio sembra deciso a rispettare le ultime volontà del padre.

R.J., profondamente provato, attende aggiornamenti insieme a Luna e viene raggiunto da Poppy, che fino a quel momento ignorava la gravità della situazione. Solo Donna è stata informata sulle reali condizioni di Eric.