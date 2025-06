Cosa è successo tra Anna Pettinelli e Francesca Fagnani nello studio di Belve? Ecco perché la sua intervista non è andata in onda.

Il talent show Amici di Maria De Filippi vede appunto – ormai da qualche anno – il volto della Pettinelli dietro la cattedra dei professori a ricoprire il ruolo di docente di canto. Il suo è infatti ormai un volto fisso della trasmissione, tanto che è diventata un vero punto di riferimento per molti allievi. Con una carriera degna di nota alle spalle, è anche conduttrice e speaker radiofonica, oltre che una vera esperta di musica.

Ultimamente sta però attirando l’attenzione la sua intervista – mai trasmessa – nel programma Belve. Ecco cosa è accaduto realmente.

Anna Pettinelli e l’intervista a Belve

L’indiscrezione sull’intervista di Pettinelli a Belve è stata quasi subito confermata dalla stessa speaker, che ha pubblicato su Instagram un video condiviso dal suo manager Andrea Di Carlo. Nel filmato si vede la docente di Amici varcare la soglia dello studio di Belve. “È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli“, dice Francesca Fagnani introducendola. Perché allora questa intervista non è mai stata mandata in onda?

A darne qualche supposizione è stato proprio Giuseppe Candela, che ha rivelato: “L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia”. Mentre il manager l’ha definita sui social Grace Jones, lei ha risposto: “Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!“. Pare che questa possa essere stata una stoccata alla Fagnani, che l’avrebbe considerata “moscia“. Il video è stato in seguito eliminato dai social ma è stata una conferma delle indiscrezioni circolate in questo periodo e divulgate per la prima volta da Candela.

Per il momento non si sa se i telespettatori potranno vedere – prima o poi – l’intervista di Anna Pettinelli a Belve, anche se questa edizione del programma è volta al termine. Francesca Fagnani si sta infatti preparando ad una nuova versione del format – Belve Crime – con cui intervisterà personaggi appartenenti a casi di cronaca nera. Una vera svolta per il talk show che, per anni, rappresenta ormai un punto di riferimento per gli amanti del gossip e del chiacchiericcio mediatico. Dalla conduttrice sono andati numerosi ospiti che si sono raccontati senza filtri, svelando qualcosa in più su di sé.