La cantante, e prossima commentatrice dell’Eurovision Song Contest dall’Italia, Big Mama, ha fatto una confessione durante un’intervista.

Dopo l’entusiasmante concerto del Primo Maggio, Big Mama si prepara ad affrontare una nuova avventura che promette di tenerla occupata nei prossimi mesi. La cantante, nota per il suo carisma e la sua voce potente, sarà tra i commentatori dell’Eurovision Song Contest 2025, affiancata da Gabriele Corsi.

Questa esperienza arriva dopo il suo ruolo in giuria l’anno scorso, un’esperienza che l’ha profondamente segnata. Quest’anno, rappresenterà l’Italia Lucio Corsi, un artista molto atteso al suo debutto sulla scena internazionale con la canzone “Volevo essere un duro”, che già suscita grande interesse.

La confessione di Big Mama

L’Eurovision 2025 si svolgerà nella storica St. Jakobshalle di Basilea, un’arena capace di ospitare fino a 12.000 spettatori, situata a pochi chilometri dai confini con Francia e Germania. Questo evento musicale è uno dei più seguiti al mondo e rappresenta una vetrina per artisti emergenti e affermati. Non mancheranno le sorprese, con artisti come Gabry Ponte in gara per San Marino, il rapper estone Tommy Cash e i svedesi KAJ, favoriti della vigilia grazie alla loro canzone dedicata alla sauna, che ha già conquistato le classifiche di streaming.

In un’intervista esclusiva con SuperGuida TV, Big Mama ha condiviso le sue emozioni in vista dell’Eurovision. Ha dichiarato di sentirsi “molto felice” e “stimolata” per questa nuova avventura: “Per ora l’ansia non ce l’ho ancora, perché quella arriva sotto sotto, però sono carica”. La sua passione per la musica europea è evidente e, pur non rivelando le sue preferenze tra i partecipanti, ha sottolineato di essere fan di tutti gli artisti in gara, evidenziando l’importanza della musica come linguaggio universale.

Durante il concerto del Primo Maggio, Big Mama ha anche affrontato il tema degli haters, esprimendo la sua convinzione che la musica possa veicolare messaggi importanti. Ha dichiarato: “Personalmente lo ritengo fondamentale per la mia persona. Non per forza essere artista vuol dire caricarsi di messaggi da dover mandare, ma io mi sento in dovere di farlo. Ho iniziato a fare musica per aiutare me stessa e gli altri e continuo a farlo, anche se alcuni discorsi possono risultare pesanti”. La sua determinazione a portare avanti questi temi è chiara, nonostante ci siano sempre persone pronte a criticare.

Il suo impegno sociale non si ferma qui. Big Mama sarà ospite il prossimo 11 giugno al concerto di Alessandra Amoroso, che si terrà alle Terme di Caracalla. Questo evento segna un momento speciale per la Amoroso, che sta per diventare mamma. Big Mama ha condiviso la sua reazione alla notizia della gravidanza dell’amica: “Quando mi ha detto che era incinta ho pianto tutte le mie lacrime. Era una cosa di cui parlavamo, sapevo che era un suo desiderio e le auguro il meglio”. Questa affermazione mette in luce un lato più vulnerabile e umano di Big Mama, che si mostra non solo come artista, ma anche come amica affettuosa e premurosa. In un mondo dove spesso le celebrità sono viste come figure inarrivabili, Big Mama riesce a mantenere un legame autentico con il suo pubblico, condividendo le sue emozioni e le sue esperienze personali.

Questo suo approccio la rende un’artista unica, capace di toccare il cuore delle persone con la sua musica e le sue parole. La sua carriera è stata caratterizzata da diverse sfide, ma Big Mama ha sempre saputo affrontarle con determinazione e coraggio. La sua musica è spesso una riflessione delle sue esperienze di vita, e il suo stile genuino le ha permesso di costruire un legame profondo con i suoi fan. Oggi, mentre si prepara per l’Eurovision e per altri importanti eventi, il suo impegno rimane costante: continuare a utilizzare la sua voce per portare avanti messaggi di positività e solidarietà.

Big Mama non è solo una cantante, ma una vera e propria icona di resilienza. La sua storia è un esempio per molti giovani artisti che sognano di esprimere se stessi attraverso la musica. In un periodo in cui la pressione sociale e le aspettative possono essere schiaccianti, Big Mama si erge come un simbolo di autenticità, dimostrando che è possibile affrontare le difficoltà con il sorriso e la determinazione. Mentre si avvicina l’Eurovision e si prepara a vivere nuove emozioni sul palco, i suoi fan non possono fare altro che supportarla e seguirne le orme, certi che ogni sua performance sarà un passo avanti non solo nella sua carriera, ma anche nella sua missione di portare alla luce temi importanti attraverso la potenza della musica.