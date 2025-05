Il Paradiso delle Signore si è concluso da poco, e al suo posto andrà in onda una nuova soap. Ecco di che cosa tratta

Il Paradiso delle Signore ha terminato la sua nona stagione lo scorso 5 maggio 2025, e ora andrà in pausa estiva dagli schermi Rai. La soap ha riscontrato grande successo, raggiungendo alti picchi di ascolti nella sua fascia oraria (16-16:45 circa), in certi giorni anche del 23%. Un successo dovuto alle sue storie avvincenti, che hanno saputo tenere incollati milioni di telespettatori davanti alla tv.

La nona stagione si è conclusa con diversi interrogativi che troveranno presumibilmente risposta nei nuovi episodi, che vedremo su Rai Uno, a partire dal prossimo settembre 2025. Confermati, nel cast, Vanessa Gravina (Adelaide Di Sant’Erasmo), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Pietro Masotti (Marcello Barbieri) e molti altri ancora.

Da quanto si apprende, le riprese della soap dovrebbero cominciare dal 26 maggio 2025. Vanessa Gravina, a La Vita in Diretta, si è lasciata sfuggire, di recente, un succoso spoiler sulla nuova stagione, che riguarda il suo personaggio, Adelaide Di Sant’Erasmo: forse, per la contessa, potrebbero arrivare i fiori d’arancio…

Intanto, la soap lascerà il posto, a partire da lunedì 12 maggio 2025, a una nuova avvincente serie spagnola. Scopriamo di quale si tratta.

Il Paradiso delle Signore lascia il posto a una nuova serie spagnola: sarà il nuovo Segreto?

Conclusasi la nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap sarà sostituita da una nuova serie spagnola, che dalla trama promette già di essere avvincente.

In questi anni, i prodotti spagnoli hanno riscontrato molto successo nel nostro Paese. Basti pensare alla soap Il Segreto, andata in onda anni fa sui canali Mediaset, e che ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico, con le sue storie complicate.

La serie che sostituirà Il Paradiso delle Signore non è in costume, ma di intrighi, proprio come ne Il Segreto, ve ne saranno parecchi. Si chiama Ritorno a Las Sabinas, ed è un prodotto spagnolo composto da 70 episodi, che prenderà il via da lunedì 12 maggio 2025 ore 16, su Rai Uno.

La soap si apre con Gracia e Paloma Molina, due sorelle, che tornano a Las Sabinas dopo anni di assenza, per stare accanto al padre, don Emilio, da qualche tempo malato. Le due donne cercheranno di rimettere in piedi la tenuta familiare, lasciata a se stessa, dopo il decesso della madre Laura.

Ma i segreti che gravitano intorno alla tenuta e ad alcuni abitanti della città, sono inimmaginabili. Gracia, madre di due adolescenti, con un matrimonio fallito alle spalle, porterà scompiglio nella vita di Miguel Larrea, l’uomo con cui, da giovane, aveva avuto una intensa storia d’amore.

Paloma invece, dovrà vedersela con una ricca proprietaria terriera, che nasconde un terribile segreto, in cui è coinvolto anche suo padre. Tra amori, passioni, intrighi, misteri e persino omicidi, si prevede che sarà una serie davvero avvincente.