Se non fai immediatamente tutti questi passaggi potresti seriamente perdere tutte le agevolazioni previste dal Bonus Casa.

È finalmente operativo il portale ufficiale dell’ENEA dedicato alla trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi ed energetici che beneficiano delle detrazioni fiscali come il bonus casa e l’Ecobonus 50%.

Dopo un’attesa prolungata, il sito http://bonusfiscali.enea.it consente ai contribuenti di inviare la documentazione richiesta entro i termini previsti, per non rischiare di perdere le agevolazioni previste dalla normativa vigente.

Obbligo di comunicazione all’ENEA per non perdere le agevolazioni fiscali

Con la pubblicazione della circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2025, è stato ufficializzato il quadro normativo aggiornato dalla Legge di Bilancio 2025, che sancisce l’obbligo della comunicazione all’ENEA per tutti gli interventi legati al miglioramento energetico o alla ristrutturazione ordinaria degli immobili. Questo riguarda, in particolare, chi ha effettuato lavori tra gennaio e giugno 2025, con la scadenza fissata a 90 giorni dalla conclusione dei lavori, ovvero entro il 29 settembre per i primi interventi dell’anno.

Non basta più conservare le fatture e le ricevute per beneficiare delle detrazioni fiscali: è indispensabile trasmettere telematicamente all’ENEA specifici dati tecnici, come la trasmittanza termica degli infissi, la potenza degli impianti installati o la tipologia degli impianti ibridi adottati. L’invio della documentazione rappresenta un requisito imprescindibile per attivare il diritto alla detrazione e garantire la tracciabilità delle spese sostenute. L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che la comunicazione all’ENEA, pur non essendo una condizione assolutamente indispensabile per ottenere le agevolazioni, è fondamentale per consentire il controllo fiscale e prevenire possibili abusi.

I dati inviati vengono incrociati con gli atti catastali, le pratiche edilizie e le dichiarazioni dei redditi, così da evitare dichiarazioni fraudolente o richieste non corrispondenti allo stato reale degli immobili. La Cassazione ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione se l’intervento è effettivamente valido. Tuttavia, l’assenza di tale documentazione può complicare le verifiche fiscali e aumentare il rischio di contestazioni da parte degli enti preposti. In pratica, la comunicazione rappresenta un passaggio essenziale per evitare lungaggini burocratiche e garantire una gestione trasparente e sicura dei bonus fiscali.

Chi ha già beneficiato in passato di strumenti come il superbonus 110% o l’Ecobonus 65% conosce bene la complessità delle procedure di invio dati all’ENEA. Anche per il 2025, con l’estensione dell’obbligo all’Ecobonus 50% ordinario e al bonus casa, il portale è stato aggiornato per garantire una tracciabilità più efficace e integrata degli interventi edilizi. Attenzione, però, perché il sistema automatizzato di controllo è molto rigido: valori inseriti in modo errato o la mancata upload di documenti richiesti possono provocare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguenti ritardi o addirittura la perdita delle agevolazioni fiscali.

La digitalizzazione del processo è un passo avanti verso una maggiore efficienza, ma richiede cura e precisione da parte dei contribuenti. Per agevolare gli utenti, il portale ENEA è stato potenziato e reso più intuitivo, ma resta fondamentale che i dati tecnici siano corretti e completi. Il mancato rispetto delle scadenze o l’invio di informazioni incomplete possono compromettere l’accesso ai benefici fiscali. Gli interventi possono riguardare sia il miglioramento dell’efficienza energetica – come la sostituzione degli infissi, l’installazione di pompe di calore o l’adozione di impianti ibridi – sia le tradizionali ristrutturazioni, tra cui il rifacimento degli impianti idraulici o elettrici del bagno.

In ogni caso, la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, con la possibilità di inserire i dati nel portale entro il 29 settembre per i lavori iniziati nella prima parte del 2025. Il nuovo sistema di controllo e trasmissione dati rappresenta un’importante evoluzione verso la digitalizzazione completa delle agevolazioni fiscali, con un monitoraggio più rigoroso ma anche con la prospettiva di semplificazioni future per i contribuenti che rispettano le norme e le procedure. Chiunque abbia effettuato lavori in casa tra gennaio e giugno 2025 ha ora la concreta opportunità di usufruire delle detrazioni fiscali, ma deve agire tempestivamente e con attenzione, rispettando le tempistiche e seguendo correttamente la procedura di comunicazione all’ENEA tramite il portale ufficiale.