-Se hai questi requisiti prepara subito questi documenti: puoi fare infatti richiesta per il Bonus da 1.000 euro previsto per le famiglie.

L’INPS ha ufficializzato le modalità di richiesta per il nuovo Bonus Nuovi Nati 2025, un aiuto economico di 1.000 euro destinato a tutte le famiglie italiane con figli nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2025.

Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si pone l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari e incentivare la natalità e l’adozione nel nostro Paese.

Chi può richiedere il Bonus Nuovi Nati 2025 e quali sono i requisiti

Il Bonus Nuovi Nati 2025 prevede un contributo una tantum pari a 1.000 euro, destinato a famiglie che soddisfano specifici criteri di accesso. Possono presentare domanda:

Cittadini italiani residenti in Italia;

Cittadini dell’Unione Europea con residenza in Italia;

Cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo oppure di un permesso di lavoro con durata minima di sei mesi.

Fondamentale è inoltre che il nucleo familiare abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 40.000 euro annui. Questo valore deve essere aggiornato e valido al momento della presentazione della domanda. Il bonus sostituisce il precedente Bonus Bebè e rappresenta un importante potenziamento del sostegno economico alle famiglie italiane, con l’intento di favorire la crescita demografica e supportare concretamente chi decide di allargare la propria famiglia. La richiesta del bonus doveva essere presentata entro 60 giorni dalla nascita o dall’adozione del figlio. Per i bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2025, il termine ultimo per l’invio della domanda è stato fissato al 16 giugno 2025.

Tale scadenza tiene conto della pubblicazione della circolare INPS del 17 aprile 2025 che ha regolamentato la misura. Non sono previste proroghe per la presentazione della domanda e la retroattività del bonus si applica solo ai casi compresi tra il 1° gennaio e la data della pubblicazione della circolare, periodo ormai trascorso. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale ufficiale dell’INPS. Per autenticarsi al servizio è necessario utilizzare uno dei seguenti strumenti:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta d’Identità Elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

In alternativa, è possibile rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) autorizzati, che forniscono assistenza nella compilazione della domanda e nel monitoraggio della pratica. L’erogazione del contributo avverrà tramite bonifico bancario sull’IBAN indicato dal richiedente durante la fase di domanda. In caso di nascite o adozioni multiple, è necessario compilare una domanda distinta per ogni figlio. L’erogazione del bonus continuerà fino all’esaurimento dello stanziamento complessivo di 330 milioni di euro previsto per l’anno 2025, a copertura di tutti i beneficiari aventi diritto.