Chi ha un giardino conosce il disagio delle zanzare, specialmente in estate. Ma sappiate che per liberarvene non servono prodotti chimici

Basta una pianta perenne dalle proprietà repellenti, grazie ai suoi oli essenziali. Facile da coltivare, offre anche usi in cucina e cosmetica, rendendo gli spazi esterni più piacevoli. Utilizzare foglie fresche o olio essenziale, aiuta a tenere lontani gli insetti, contribuendo a un ambiente naturale e profumato.

Chiunque possieda un giardino sa bene quanto possa essere frustrante affrontare il problema delle zanzare, specialmente nelle calde serate estive, quando si desidera godere della bellezza della natura e della tranquillità all’aperto. Tuttavia, la natura offre diverse soluzioni efficaci e profumate per allontanare questi insetti fastidiosi. In questo articolo approfondiremo le caratteristiche di questa pianta, i motivi della sua efficacia contro le zanzare, e forniremo consigli su come coltivarla e utilizzarla per rendere il proprio giardino non solo profumato, ma anche libero da insetti.

Una pianta versatile e profumata

La citronella, nota scientificamente come Cymbopogon nardus o Cymbopogon citratus, è una pianta erbacea perenne originaria delle regioni tropicali dell’Asia. La sua distintiva forma è caratterizzata da lunghe foglie verdi che emanano un intenso profumo agrumato, simile al limone. Questo aroma non solo è gradevole per gli esseri umani, ma è particolarmente sgradito alle zanzare e ad altri insetti, rendendo la citronella una scelta ideale per chi desidera un giardino profumato e protetto.

Utilizzata da secoli, la citronella non è solo un repellente naturale, ma trova impiego anche in cucina, per la preparazione di tisane e come ingrediente in molti prodotti cosmetici. La sua versatilità e le sue molteplici applicazioni la rendono una pianta preziosa, capace di arricchire ogni spazio all’aperto.

Le zanzare sono attratte principalmente dall’anidride carbonica e dagli odori corporei emessi dagli esseri viventi. Tuttavia, il profumo della citronella ha la capacità di mascherare questi odori e confondere i recettori olfattivi delle zanzare, rendendo difficile per loro rintracciare le “prede”. Gli oli essenziali presenti nelle foglie di citronella, in particolare il citrale e il geraniolo, sono noti per la loro efficacia nell’allontanare non solo le zanzare, ma anche altri insetti fastidiosi come mosche e formiche.

Numerosi studi hanno dimostrato che la citronella può ridurre significativamente il numero di zanzare nelle aree circostanti, tanto che il suo olio viene utilizzato in spray, candele e lozioni antizanzare. Coltivare la citronella è un’attività accessibile a tutti, anche a coloro che non hanno un grande pollice verde. Questa pianta ama i climi caldi e soleggiati, ma può essere coltivata con successo anche in regioni più fresche, purché venga protetta dal freddo durante l’inverno. La citronella si adatta bene sia alla coltivazione in piena terra che in vaso, rendendola ideale anche per chi ha solo un balcone o un terrazzo.

Per favorire una crescita sana e rigogliosa, è fondamentale scegliere un terreno ben drenato e ricco di sostanza organica. La pianta deve essere annaffiata regolarmente, specialmente nei periodi più caldi, evitando i ristagni d’acqua che potrebbero causare marciumi radicali. Durante la primavera e l’estate, è consigliabile concimare la citronella ogni 3-4 settimane con un fertilizzante organico per stimolare la produzione di oli essenziali.

Oltre a piantare la citronella in punti strategici del giardino, come vicino a aree relax e tavoli, le sue proprietà possono essere sfruttate in vari modi. Ad esempio, le foglie fresche possono essere raccolte e strofinati sulla pelle per un effetto repellente immediato, ideale per chi desidera evitare prodotti chimici. Inoltre, le foglie di citronella possono essere utilizzate per preparare infusi profumati, sia da bere che come deodorante naturale per ambienti.