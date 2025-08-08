La Rai rivoluziona il palinsesto di settembre. Coinvolti due programmi chiave: Affari Tuoi e Domenica In. Ecco le novità

La Rai annuncia significative modifiche alla propria programmazione di settembre, con un anticipo nella partenza di uno dei suoi programmi di punta e alcune novità sul fronte del contenitore domenicale.

La nuova stagione si prepara quindi a offrire un’esperienza rinnovata, con una sfida diretta tra Rai e Mediaset che promette di mantenere elevata la competizione negli ascolti di access prime time.

I cambiamenti del palinsesto RAI

In particolare, il celebre game show Affari Tuoi, guidato da Stefano De Martino, tornerà in onda su Rai 1 con una partenza anticipata al 2 settembre, sfidando così direttamente il successo estivo del quiz di Canale 5 La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti. Nel frattempo, resta confermata la presenza di Mara Venier a Domenica In, anche se senza la partecipazione di Gabriele Corsi, inizialmente annunciato.

Dopo l’exploit della scorsa edizione, Rai 1 accelera e decide di anticipare il ritorno di Affari Tuoi dal 7 al 2 settembre. La prima puntata andrà in onda alle 20:40 circa, sostituendo la tradizionale messa in onda di Techetechetè in access prime time. Il game show, basato sul format internazionale Deal or No Deal, si presenta quest’anno con diverse importanti novità scenografiche e di meccanica di gioco.

Lo studio è stato completamente rinnovato per offrire un’esperienza più coinvolgente, mentre tra i 20 “pacchi” rappresentativi delle regioni italiane, comparirà anche un “Pacco Nero” il cui contenuto resterà un mistero anche per il Dottore, figura storica del programma. Questa innovazione punta a rendere più avvincente il gioco, dando ai concorrenti un’ulteriore dose di suspense. Confermato anche il gioco finale della “Regione fortunata”, che offre ai partecipanti una seconda opportunità per migliorare il proprio risultato.

Il programma continuerà ad essere abbinato alla Lotteria Italia, non solo con il tradizionale appuntamento del 6 gennaio in prima serata, ma anche con premi quotidiani assegnati ai possessori dei biglietti estratti, un’ulteriore attrattiva per il pubblico.

La decisione di anticipare l’inizio di Affari Tuoi è motivata anche dal grande successo che sta riscuotendo quest’estate su Canale 5 La ruota della fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti che ha registrato ascolti medi di 4,2 milioni con uno share oscillante tra il 24 e il 27%. Un risultato importante che ha spinto Mediaset a confermare il programma anche per l’autunno, quando prenderà il posto di Striscia la notizia in access prime time. In passato, Affari Tuoi ha spesso sovrastato la concorrenza con ascolti che hanno superato i 5,8 milioni di spettatori a serata.

Sul fronte del domenicale di Rai 1, la conduzione di Domenica In vede la conferma di Mara Venier, da anni volto simbolo del programma e soprannominata “la Signora della domenica”. L’ultima stagione aveva alimentato speculazioni circa un possibile addio, ma la conduttrice veneta continuerà a guidare il contenitore festivo anche dal prossimo settembre.

Tuttavia, una novità riguarda la presenza accanto a lei di Gabriele Corsi, che ha deciso di fare un passo indietro per motivi lavorativi, smentendo quanto annunciato in precedenza durante la presentazione dei palinsesti Rai. Al suo posto, la produzione sta valutando l’ingresso di nuovi volti noti dello spettacolo, del giornalismo e della televisione, che affiancheranno Venier in un talk show con commenti sui fatti della settimana, con un occhio particolare all’attualità e alla cronaca nera. Questo cambiamento mira a rinnovare la formula di Domenica In senza perdere il suo carattere di appuntamento familiare e popolare.