Test diagnostico per il cancro al fegato: come individuare la malattia nelle fasi iniziali. Così si può intervenire in tempo.

Il cancro al fegato è una delle forme di tumore più diagnosticate a livello globale, con oltre 900.000 nuovi casi stimati nel mondo nel 2021, secondo un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In paesi come l’Argentina, si registrano fino a sei nuovi casi al giorno, evidenziando la necessità di prestare attenzione ai segnali del corpo. La diagnosi precoce è fondamentale per affrontare questa malattia, e uno dei test più efficaci per la sua rilevazione è l’ecografia.

Come individuare tempestivamente il cancro al fegato

La diagnosi precoce del cancro al fegato è cruciale per migliorare le possibilità di trattamento e sopravvivenza. L’ecografia è un test iniziale fondamentale per chi presenta fattori di rischio o sintomi sospetti, consentendo una valutazione preliminare. Se necessario, possono seguire ulteriori esami come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica (RM) per confermare la diagnosi.

L’ecografia, o ultrasonografia, è una metodica di imaging non invasiva che utilizza onde sonore ad alta frequenza per visualizzare organi e tessuti interni. Questo strumento consente ai medici di identificare anomalie nel fegato, come tumori e lesioni, rappresentando un primo passo cruciale per la valutazione della salute epatica. L’importanza dell’ecografia nella rilevazione precoce del cancro al fegato non può essere sottovalutata.

Educare la popolazione sui fattori di rischio e sui segnali di allerta del cancro al fegato è essenziale. Promuovere l’uso regolare di test diagnostici come l’ecografia può fare la differenza nella lotta contro questa malattia insidiosa. Una diagnosi precoce non solo migliora le probabilità di successo del trattamento, ma può anche salvare vite.

È fondamentale prestare attenzione ai segnali e sintomi del cancro al fegato, che possono essere aspecifici. Tra i più comuni ci sono: perdita di peso inspiegabile, nausea, dolore addominale, gonfiore, prurito, e ittero. Il tipo più comune di cancro al fegato è il carcinoma epatocellulare, che si sviluppa nelle cellule epatiche principali. È importante notare che il cancro che si diffonde al fegato da altre parti del corpo è più comune di quello che origina direttamente nel fegato.

Fattori di rischio per il cancro al fegato

La genesi del cancro al fegato è influenzata da diversi fattori di rischio. L’età e il sesso giocano un ruolo significativo: la malattia è più comune tra gli adulti tra i 55 e i 70 anni e colpisce maggiormente gli uomini. Inoltre, la presenza di malattie epatiche croniche come l’epatite virale, la cirrosi, e il diabete di tipo 2 aumenta il rischio di sviluppare questa patologia.

Anche lo stile di vita è determinante. L’obesità è fortemente associata a un rischio maggiore di cancro epatico, mentre l’abuso di alcol e il fumo di tabacco possono danneggiare il fegato nel lungo periodo, contribuendo allo sviluppo di malattie come la cirrosi.