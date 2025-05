Caos in casa Rai: il conduttore più amato e seguito dal pubblico pronto a lasciare per passare a canale 5. Ecco cosa sta accadendo.

In casa Rai potrebbe esserci un clamoroso terremoto che potrebbe portare un volto di punta della Tv di stato a Mediaset. Secondo una clamorosa indiscrezione, canale 5, in particolare, sarebbe pronto ad accogliere il conduttore che, in casa Rai, riesce a strappare sempre un sorriso ai telespettatori e a portare a casa ascolti importanti.

Dopo essere stato per anni un volto della Rai che ha scommesso tutto sul suo talento da showman, il famoso big avrebbe deciso di dare una svolta alla propria carriera professionale salutando, nella fattispecie Raiuno, per sposare un nuovo progetto su canale 5. Il possibile terremoto sta già scatenando la reazione del pubblico che spera che l’indiscrezione non sia reale.

Caos in casa Rai: chi è il big pronto a traslocare su canale 5

Canale 5 rappresenterebbe l’ennesima scommessa della carriera del big che ha alle spalle anni di successi e importanti riconoscimenti. Dopo essersi fatto conoscere come cantautore, collezionando sold out e vendendo milioni di dischi, ha scoperto di essere un vero showman e intrattenitore mettendosi in gioco in alcuni progetti della Rai. Ora, a quanto pare, sarebbe pronto a lasciare la tv di Stato per passare a Mediaset.

A sganciare la bomba è stato il sito Affari Italiani secondo cui Gigi D’Alessio sarebbe pronto a lasciare The Voice Senior: “Siamo in grado di anticiparvi infatti che il cantautore napoletano sarà per i prossimi anni nella scuderia di Canale 5. Vi possiamo anche anticipare che Gigi D’Alessio condurrà tre prime serate su Canale 5 insieme ad una sua vecchia e cara conoscenza televisiva, ovvero Vanessa Incontrada“.

L’indiscrezione riportata da Affari Italiani sta già scatenando il panico tra i fan del cantautore napoletano che lo apprezzano non solo per la sua musica che per la simpatia che sfoggia come giudice di The Voice Senior. Nel programma di Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, insieme a Clementino, Loredana Bertè e Arisa, rappresenta una squadra perfetta.

Perdere Gigi D’Alessio costringerebbe la squadra di The Voice a trovare un valido sostituto in grado di legare subito con gli altri tre giudici. Per il momento, tuttavia, la bomba sganciata da Affari Italiani non è stata ancora ufficializzata né da Mediaset né dallo stesso Gigi D’Alessio, attualmente impegnato con la sua musica. Nei prossimi mesi, tuttavia, la presentazione del nuovo palinsesto Rai svelerà la verità.