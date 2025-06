Il volto noto non avrebbe apprezzato di essere stato ridimensionato in questo modo e starebbe su tutte le furie per l’accaduto

Manca ancora qualche giorno alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai ma, a quanto pare, le decisioni prese a viale Mazzini avrebbero fatto infuriare un famoso conduttore. I tagli decisi che lo riguardano non gli sarebbero piaciuti e per questo starebbe facendo diverse storie. A settembre, a quanto pare, vedremo molte novità e tra queste ci sono anche alcuni ridimensionamenti.

Il volto storico della Rai, sempre presente in diversi programmi, avrebbe visto le sue trasmissioni ridotte e questo lo avrebbe mandato su tutte le furie. Alla vigilia della presentazione dei palinsesti Rai, a quanto sembra, non mancano le polemiche, le decisioni di viale Mazzini non sarebbero state prese di buon grado da tutti.

Conduttore Rai furioso per i tagli, cosa sta accadendo

A essere andato su tutte le furie dopo aver appreso quali saranno i nuovi palinsesti Rai – ancora non ufficializzati dalla tv di Stato, la presentazione alla stampa ci sarà il 27 giugno – è stato Gigi Marzullo. Conduttore storico della tv di Stato, lavora per l’emittente ormai da 40 anni, non avrebbe gradito alcune decisioni che lo riguardano.

Ancor prima che i palinsesti siano stati presentati, si è diffusa la voce che il conduttore che dovrebbe avere i tagli più grossi sia proprio Marzullo, per il quale a settembre dovrebbe esserci un grande ridimensionamento in terza serata. La cosa lo avrebbe talmente imbestialito, che al momento si starebbe confrontando con la presidente del CdA della Rai. Nei corridoi di viale Mazzini la tensione sarebbe altissima e i rumors dicono che il conduttore starebbe “facendo il pazzo”.

Marzullo non sarebbe d’accordo con i tagli che riguardano il suo programma e questo potrebbe creare un po’ di scompiglio. Il conduttore – al momento – è legato alla Rai fino ad agosto 2026 e pare che ce l’abbia ancora con la Rai per il fatto che non gli abbia concesso di essere ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa su canale Nove. A fargli storcere il naso ci sarebbe anche il fatto che i suoi programmi sarebbero tra quelli meno costosi in onda sulla Rai, anche perché lui da tempo è attento alla sostenibilità economica.

Sebbene il conduttore sappia che non potrà continuare a condurre cinque format tra Radio e Tv, pare che voglia conservare gli appuntamenti di Sottovoce e Cinematografo, ma non si sa se la Rai deciderà di confermargli anche solo un programma. L’ipotesi, dunque, potrebbe essere che Marzullo resti vincolato alla tv di Stato, senza però andare in onda. Al momento si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma, la certezza dei vari tagli si avrà solo con la presentazione dei nuovi palinsesti.