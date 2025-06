Le migliori e le peggiori marche di carta igienica secondo Altroconsumo. Ecco la classifica recentemente pubblicata

L’associazione Altroconsumo ha recentemente pubblicato una nuova classifica sulla carta igienica, mettendo a confronto 23 marche differenti per qualità, prezzo e sostenibilità ambientale. La ricerca ha preso in esame aspetti fondamentali come la morbidezza, la resistenza, il numero di veli, la lunghezza dei rotoli e l’impatto ecologico, rivelando risultati sorprendenti e svelando quali siano le migliori e le peggiori proposte sul mercato italiano.

La ricerca di Altroconsumo evidenzia che non tutta la carta igienica è uguale: le differenze tra i prodotti riguardano non solo il numero di veli, ma anche la composizione, la lunghezza del rotolo, la morbidezza e il metodo di produzione. Sono stati inclusi nella prova prodotti realizzati con fibre vergini, riciclate, di bambù, interfogliate, biodegradabili, bianche o non sbiancate, e anche decorati o colorati.

La top 5 della carta igienica secondo Altroconsumo

Al vertice della graduatoria si posiziona la Sanft&Sicher, distribuita nei supermercati DM, che ha raggiunto un punteggio di 80 su 100, classificandosi come prodotto di qualità ottima. Il costo medio a confezione è di 8,49 euro, con un prezzo per rotolo di 0,42 euro, un buon equilibrio tra qualità e convenienza. Al secondo posto si trova la Foxy Cotton, con 79 punti su 100, un prezzo di 3,56 euro a confezione e un costo per rotolo di 0,89 euro. Questa carta igienica si distingue per la sua struttura a 5 veli, arricchita con fibre di cotone, garantendo un livello di morbidezza e resistenza superiore. La sua innovazione permette di utilizzare un solo strappo per ogni uso, grazie anche alle dimensioni maggiorate dei fogli.

Sul gradino più basso del podio c’è la Amazon 100% recycled toilet tissue, con un punteggio di 78 su 100, venduta a 20,94 euro a confezione e con un prezzo per rotolo di 0,44 euro. Nonostante un costo elevato, è apprezzata per la composizione interamente riciclata e il basso impatto ambientale. La top 5 si completa con la Carrefour Ultra Confort (76/100, 5,25 euro a confezione, 0,88 euro a rotolo) e la Nicky Elite (75/100, 2,88 euro a confezione, 0,72 euro a rotolo), entrambe valide scelte in termini di qualità-prezzo.

Un dato molto rilevante è l’attenzione crescente verso la sostenibilità. Prodotti come la Foxy Cotton, certificata FSC®, utilizzano cellulose provenienti da foreste gestite in modo responsabile e garantiscono un processo produttivo alimentato al 100% da energia rinnovabile. Inoltre, le confezioni sono realizzate con plastica riciclata e sono riciclabili, riducendo così l’impatto ambientale complessivo. La Foxy Cotton si distingue sul mercato per la sua innovazione tecnologica e per la cura nella scelta dei materiali. La carta igienica è a 5 veli, un livello superiore rispetto alla media, che assicura una resistenza e un’assorbenza ottimali. L’aggiunta di vere fibre di cotone conferisce una sensazione di morbidezza inedita al tatto, particolarmente apprezzata dagli utenti.

La trama ricamata e la dimensione più grande dei fogli permettono di utilizzare una quantità inferiore di carta ad ogni utilizzo, contribuendo non solo a un risparmio economico ma anche a un minor spreco. Foxy Cotton è inoltre clinicamente testata e priva di test sugli animali, rispettando così elevati standard etici di produzione.

Il prezzo, pur non essendo tra i più bassi, è giustificato dalla qualità premium e dalla certificazione FSC®, che garantisce la provenienza da foreste gestite in modo sostenibile. La confezione da 4 rotoli pesa 635 grammi e la disponibilità sul mercato è ampia, inclusa la possibilità di acquistare confezioni multiple per risparmiare.