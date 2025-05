Che Dio ci aiuti 9 potrebbe tornare su Rai1: la Rai non ha ancora annunciato il rinnovo, ma il cast è pronto e i fan attendono.

La Rai non ha ancora comunicato il rinnovo ufficiale, ma il destino di Che Dio ci aiuti 9 sembra ormai legato solo ai tempi della produzione. L’ottava stagione, chiusa a inizio 2025 con dati d’ascolto stabili e una base di fan fidelizzata, ha convinto i vertici Rai a valutare un ritorno nel palinsesto del 2027, secondo la cadenza biennale storica della fiction. Nessuna dichiarazione formale dagli attori, ma il pubblico continua a chiedere nuove puntate.

La Rai riflette sul rinnovo: cosa filtra dagli ambienti interni

Il progetto per una nona stagione è attualmente in fase di valutazione. Non esiste ancora un via libera ufficiale, ma diversi segnali indicano che la macchina produttiva potrebbe essere già in movimento. La Rai non si è espressa pubblicamente, ma da ambienti interni emergono indiscrezioni legate alla conferma di Francesca Chillemi nel ruolo di Suor Azzurra, personaggio centrale dopo l’uscita di scena di Elena Sofia Ricci.

L’ultima stagione ha introdotto nuove dinamiche, spostando il centro della narrazione su Roma e sulla struttura d’accoglienza per giovani donne. Il format ha retto bene il passaggio generazionale, grazie all’inserimento di volti come Cristina, Olly, Melody, figure su cui potrebbe costruirsi l’arco narrativo della prossima stagione.

Il palinsesto Rai1 del 2027 dovrebbe accogliere la serie in prima serata, intorno alle 21:30, nello stesso slot occupato dalle precedenti edizioni. La produzione Lux Vide, storica casa dietro alla serie, non ha rilasciato note stampa, ma ha confermato di essere in contatto con i protagonisti per verificare le disponibilità.

Uno dei nodi è il ritorno di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che potrebbe comparire in un ruolo marginale o in un solo episodio. Il resto del cast dovrebbe essere confermato in blocco, con la possibilità di introdurre nuove figure legate alle tematiche sociali care alla serie. La struttura narrativa sarà presumibilmente collegata agli eventi conclusivi dell’ottava stagione. Nessun cambiamento previsto sul piano registico, mentre si valuta un possibile cambio nella sigla iniziale.

Le prime ipotesi sulla trama e il cast: cosa succede a Suor Azzurra e agli altri personaggi

Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla trama, ma il nuovo ciclo dovrebbe riprendere da dove si è interrotta l’ultima puntata dell’ottava stagione. Il personaggio di Suor Azzurra, ormai punto di riferimento all’interno del convento, sarà ancora centrale. Il suo ruolo di guida all’interno della casa d’accoglienza dovrebbe ampliarsi, soprattutto dopo le decisioni prese nella parte finale della stagione scorsa.

Il pubblico attende anche di scoprire il destino di Melody, Cristina e Olly. Le tre ragazze, tutte coinvolte in percorsi personali complessi, saranno probabilmente al centro delle nuove linee narrative. Le relazioni tra loro e con le altre figure presenti nella struttura – Pietro, Giulia, Lorenzo Riva – dovranno affrontare nuovi ostacoli.

L’intreccio delle vicende personali con le tematiche sociali è da sempre il tratto distintivo della serie. Difficile immaginare un cambiamento di rotta. Le nuove puntate affronteranno con ogni probabilità storie di disagio, rinascita, affettività e fede, sempre in bilico tra leggerezza e dramma.

Il casting è ancora in fase preliminare, ma Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Giulio Corso e Valeria Fabrizi sono considerati nomi certi. La location principale resterà Roma, ma si valutano aperture a nuove ambientazioni secondarie.

Per la conferma ufficiale servirà ancora tempo. Ma la lavorazione potrebbe iniziare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, in vista del debutto in prima serata Rai1 nell’inverno 2027.