Che rabbia! A saperlo prima avrei impiegato la metà della fatica: cosa aggiungere nell’acqua per far brillare le finestre

Per far brillare le finestre, basta aggiungere questo all’acqua: risparmi in detersivi e in fatica e il risultato è straordinario.

Con i primi freddi e le giornate corte, non si ha tanta voglia di uscire preferendo trascorrere le giornate a casa. L’autunno, così, è la stagione perfetta per dedicarsi alle pulizie domestiche, sia quelle quotidiane che quelle stagionali. Oltre a pulire camere, cucina, bagno e a fare il cambio armadio, in autunno, in vista del freddo invernale, è importante anche pulire le finestre.

Per evitare, tuttavia, che il lavoro fatto diventi inutile, è importante scegliere una giornata di sole perché un acquazzone improvviso vi costringerà a pulire nuovamente tutto. Si devono, poi, scegliere i prodotti giusti per far brillare i vetri ed evitare che restino quelle zone opache difficili da togliere.

Chi è abituato ad usare prodotti chimici, da oggi, può usare un prodotto che non solo rende i vetri delle finestre assolutamente perfetti, ma dimezza la fatica e il tempo dedicato alle pulizie.

L’ingrediente segreto da aggiungere all’acqua per far brillare le finestre

Quando si parla di pulizie domestiche, c’è chi preferisce affidarsi ai classici rimedi della nonna che sono anche economici e chi, invece, preferisce scegliere detersivi e prodotti chimici. Questa scelta viene operata anche quando si tratta di far brillare i vetri delle finestre. Ciò che, tuttavia, in tanti non sanno è che basta aggiungere all’acqua la glicerina.

Famosa nel mondo della cosmetica per le sue proprietà idratanti ed emollienti, la glicerina ha proprietà che aiutano a proteggere il vetro. Oltre ad essere facile da trovare perché si vende sia al supermercato che in farmacia, è anche economica. Per sfruttare totalmente il suo potere, basta aggiungere 2-3 gocce di glicerina in un litro d’acqua tiepida.

Mescolate l’acqua e la glicerina e applicate il prodotto sui vetri con l’uso di un vaporizzatore o con un panno in microfibra partendo dall’alto verso il basso. Lasciate agire il prodotto per trenta secondi e poi utilizzate un panno in microfibra asciutto e pulito per l’ultima passata per non lasciare aloni.

In questo modo, i vetri non solo saranno brillanti ma resteranno anche più puliti a lungo perché le proprietà della glicerina aiutano a contrastare l’adesione della polvere e delle gocce d’acqua in caso di pioggia. Se le finestre sono troppo sporche, tuttavia, prima di lavarle con la glicerina eliminare la polvere e la sporcizia con un panno normale e poi procedete alla pulizia con acqua e glicerina.