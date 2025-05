A Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio c’è una delle cantanti più famose d’Italia, che recentemente si è raccontata in un libro

Si è fatta ricoverare per la depressione, ma lei è una tosta, amatissima dal pubblico, che la segue dal 1961 quando ha debuttato con l’album che porta il suo nome, aprendole le porte del successo. Non solo cantante ma anche attrice, ex compagna di Giorgio Strehler, con cui ha avuto un rapporto intenso, ma che a suo dire non la vedeva inizialmente adatta alla scena: “troppo fragile, diceva”. Ma proprio quelle parole la spinsero a superare la sua timidezza, a “torcere i nervi” per dimostrare di farcela.

E’ una parte del racconto autobiografico di Ornella Vanoni, raccolto in un libro dal titolo “Vincente o perdente”, scritto insieme al cantautore Pacifico. A 90 anni, Vanoni si racconta con disarmante autenticità, mostrando le sue fragilità, le ferite, le passioni e le contraddizioni che l’hanno resa un’icona unica nel panorama artistico italiano.

Presenza fissa a Che Tempo che fa, Ornella ha conquistato anche le ultime generazioni con la sua simpatia, con il suo modi di fare, senza filtri.

La battaglia contro la depressione

Ornella Vanoni ha aperto il suo cuore in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Sono una di quelle donne in fiamme, fragili e piene di tenerezza, riparate dietro allo scatto di nervi, al distacco elegante, al sarcasmo. Disperata e felice, sola e celebrata, furibonda e delicata, egoista ma pronta ad arrivare in piena notte a casa di un amico, se ha bisogno.” Le sue parole.

Il senso di incompletezza l’ha accompagnata fin dall’infanzia, trascorsa tra collegi in Francia e Inghilterra. Una cicatrice sul collo, dovuta alla tisi, l’ha fatta sentire insicura per anni, tanto da ricorrere a un chirurgo plastico in America. Non ha mai nascosto di aver lottato con la depressione, una battaglia ereditata dal padre. “Ho attraversato quella foresta spettrale tre, quattro volte“, racconta, rivelando di essere stata anche ricoverata per questo motivo e di assumere tuttora psicofarmaci: “Gli psicofarmaci non bisogna mai abbandonarli se sei una persona che tende alla depressione.” Ha sottolineato.

I grandi amori hanno segnato la sua vita: Giorgio Strehler e poi Gino Paoli che ha descritto come il suo vero, grande amore, un sentimento fatto di urgenza e sofferenza. Il rapporto finì per divergenze sulla scelta di avere un figlio: Vanoni, già madre, si tirò indietro.

Nonostante tutto, Ornella non ha mai smesso di reinventarsi: oggi continua a cantare e a divertirsi in televisione, soprattutto al fianco di Fabio Fazio, che stima profondamente: “Fabio Fazio è bravo. È una persona perbene. Tanti lo detestano, perché dicono che sembra un prete. Ma non è colpa sua, cioè, voglio dire… sembrerà anche un prete… Però la sua è l’unica trasmissione dove non si litiga e trovi sempre ospiti straordinari. Io ad un certo punto mi sono detta che volevo fare televisione e l’ho chiamato. Mi diverto molto con lui, mi mette in scena per come sono.”