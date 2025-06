Checco Zalone è pronto a tornare con un nuovo film: dal titolo alla data d’uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Checco Zalone sta per tornare al cinema con un nuovo film con cui è pronto a sbancare i botteghini esattamente come accaduto con i suoi precedenti film. Luca Medici, questo il vero nome di Checco Zalone, per la nuova commedia, ritrova anche un collega con cui ha conquistato il successo con i primi film.

Dopo tanta attesa, il ritorno di Checco Zalone al cinema è sempre più vicino e sul web sale l’attesa da parte dei fan che, da tempo, speravano di poter vedere un nuovo film di cui ci sono già le prime anticipazioni.

Tutto sul nuovo film di Checco Zalone

Per il suo nuovo film, Checco Zalone ritrova il regista Gennaro Nunziante con cui ha dato vita ad alcuni dei suoi più grandi successi cinematografici come Cado dalle nubi del 2009, Che bella giornata del 2011, Sole a catinelle del 2013, Quo vado? del 2016. Del film Tolo Tolo nel 2020, invece, Zalone è stato non solo attore protagonista ma anche regista.

Dopo aver separato le proprie strade, Zalone e Gennao Nunziante riuniscono le rispettive arti per dare vita al nuovo film del comico pugliese. Le riprese cominceranno a luglio 2025 ma del film non sono state svelate né la trama né il resto del cast che restano top secret. Il film, tuttavia, sarà prodotto da Indiana Production e distribuito da Medusa Film.

I set del film saranno allestiti sia in Italia che in Spagna e secondo alcune voci di corridoio, gli ultimi attori saranno scelti entro la fine di giugno. Per il suo nuovo film, Zalone ha scelto di tornare al connubio perfetto del passato affidando la regia a Gennaro Nunziante che ha anche diretto il videoclip musicale de L’ultimo giorno di patriarcato, pubblicato il giorno della Festa della Donna, a marzo 2025.

Secondo alcune indiscrezioni, il brano potrebbe essere presente come colonna sonora all’interno del nuovo film anticipando, così, quello che potrebbe essere la trama della pellicola esattamente come accaduto in passato con Immigrato, canzone poi divenuta colonna sonora di Tolo Tolo.

Il countdown per il ritorno sul grande schermo di Zalone è ufficialmente partito e il ritorno alla regia con cui l’attore ha creato un vero e proprio sodalizio artistico, ha già scatenato l’entusiasmo di tutti i fan dell’artista pugliese.