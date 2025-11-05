Chi è e cosa fa il nuovo marito di Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti: “Me l’ha chiesto…”

Dopo il matrimonio con Alberto Tinarelli, stimato consulente finanziario bolognese, Nicoletta Mantovani prosegue l’impegno nella Fondazione Pavarotti e nella promozione della lirica.

Dopo anni di riservatezza e il grande dolore per la perdita di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani è tornata a far parlare di sé per una nuova fase della sua vita personale e professionale. La vedova del celebre tenore modenese, icona mondiale della lirica, ha infatti celebrato recentemente il suo matrimonio con Alberto Tinarelli, stimato consulente finanziario bolognese, segnando un nuovo capitolo di serenità e amore. Contestualmente, Mantovani continua a dedicarsi con passione alla gestione della Fondazione Luciano Pavarotti, istituzione che porta avanti il lascito artistico e umano del marito, promuovendo la musica lirica e sostenendo giovani talenti.

Il nuovo amore di Nicoletta Mantovani: l’incontro con Alberto Tinarelli

Nicoletta Mantovani, dopo un lungo periodo di sofferenza e dedizione al ricordo di Pavarotti, ha ritrovato la felicità accanto ad Alberto Tinarelli, un uomo riservato e professionale, lontano dai riflettori. Tinarelli, 52 anni, è un dirigente d’azienda nel settore finanziario a Bologna, città in cui entrambi vivono e lavorano. La loro storia è nata da una cena organizzata dall’amica comune Grazia Verasani, scrittrice e sceneggiatrice, e si è consolidata durante il difficile periodo del lockdown, un momento che ha permesso loro di scoprire una forte complicità e affinità.

“Abbiamo deciso di sposarci in chiesa perché per me, da credente, era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore”, ha raccontato Nicoletta in un’intervista recente. La cerimonia, tenutasi nella chiesa dell’Antoniano di Bologna nel settembre 2025, è stata intima e sentita, con la presenza di circa 150 amici e parenti, tra cui anche la figlia di Nicoletta e Pavarotti, Alice, che ha accolto con gioia l’ingresso di Tinarelli nella loro famiglia. Un momento particolarmente toccante è stata la proposta di matrimonio rivolta non solo a Nicoletta ma anche ad Alice, un gesto che ha sancito ufficialmente la nuova unione familiare.

Parallelamente alla sua vita privata, Nicoletta Mantovani continua a essere profondamente impegnata nella Fondazione Luciano Pavarotti, che dal 2008 svolge un ruolo centrale nella promozione della musica lirica e nella salvaguardia dell’eredità del Maestro. La Fondazione opera organizzando eventi musicali, concerti, festival, mostre e masterclass, offrendo opportunità a giovani cantanti emergenti di tutto il mondo.

Nel 2025, la Fondazione ha raggiunto diversi importanti traguardi: ha festeggiato il decimo anniversario della Casa Museo dedicata a Pavarotti a Modena, ha organizzato rassegne come “Musica Maestro!” nel suggestivo giardino della residenza modenese, e ha promosso eventi internazionali di grande richiamo, come il tributo a Seoul in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e la gestione del Teatro Comunale “Laura Betti” di Casalecchio di Reno per il triennio 2025-2028.

Mantovani, che ha vinto anche la sua battaglia personale contro la sclerosi multipla, ha saputo trasformare il ricordo del marito in un progetto di vita e cultura, ispirandosi alle parole di Pavarotti: “La vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso”. Il suo lavoro alla guida della Fondazione non solo mantiene viva la memoria del Maestro, ma offre un futuro a tanti giovani talenti del canto lirico.