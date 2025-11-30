Chi è la bellissima figlia di Elena Sofia Ricci. Anche lei attrice, sua fotocopia

Elena Sofia Ricci ha due figlie bellissime: la primogenita è un’attrice anche lei e le somiglia tantissimo. Ecco chi è e dove ha recitato.

Attrice di successo, volto tv accreditato, Elena Sofia Ricci gode del consenso del pubblico. E’ un’artista molto amata che ha dato vita a dei personaggi che sono diventati dei cult: tra questi la simpaticissima Suor Angela di Che Dio ci aiuti. Elena vanta una carriera eclettica e versatile e all’attivo diversi lavori, nonostante la popolarità acquisita, della sua vita privata non si conoscono molti dettagli anche se in alcune circostanze è intervenuta per smentire alcuni gossip.

E’ noto che ha due bellissime figlie, nate da due relazioni diverse. La maggiore si chiama Emma, è nata dalla storia con Pino Quartullo e oggi è una giovane donna, bellissima che le somiglia molto. Tra le sue ambizioni quella di fare l’attrice e ha già lavorato in alcuni set. Nonostante sia figlia d’arte non ha mai approfittato della sua posizione per ottenere qualche vantaggio. Come molte altre aspiranti attrici ha fatto provini e ha seguiti diversi studi. Emma ha i capelli castano scuri, ricci, uno sguardo profondo e intenso, e un’espressione che colpisce.

Ha un rapporto speciale sia con la mamma, che con il padre Pino Quartullo che ammira anche come artisti. Emma dopo la maturità classica si è iscritta al DAMS dell’Università degli studi di Roma Tre. In seguito ha anche frequentato l’Universidad Complutense de Madrid nell’ambito del progetto Erasmus, Il tutto senza mai nascondere la sua passione per la recitazione. Dal suo profilo social si deduce che Emma è una ragazza che sa quello che vuole e vuole raggiungere i suoi obiettivi: il set le piace, ma desidera fare le sue scelte in autonomia senza subire influenze esterne.

Emma Quartullo, la passione rivelata per il cinema

Elena Sofia Ricci è mamma anche di Maria, nata dall’unione con il compositore Stefano Mainetti. E’ molto legata alle sue figlie e sostiene le loro scelte. Tuttavia riconosce alle sue ragazze la loro voglia di emergere da sole, e di volere aiuti esterni. In particolare Emma ha più volte ribadito alla madre di non volere nessuna raccomandazione o aiuto, se avrà il talento e le potenzialità riuscirà a farcela da sola:

“Studia per lavorare in questo mondo, ma mi ha detto chiaramente che non vuole raccomandazioni”, ha affermato la Ricci in un’intervista. Emma ha già debuttato sul set e ha collaborato alla realizzazione del corto Il dio degli uomini è un barbone, opera di Cristiano Ciliberti. E’ una bravissima ballerina e sa suonare il piano. Adora recitare e sicuramente troverà il suo spazio da sola. Le qualità per distinguersi non le mancano.