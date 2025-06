Spunta un retroscena su Mara Venier e la Rai che ha ufficializzato i palinsesti 2025/2026. A creare malumori sarebbe Domenica In.

Dopo varie voci di corridoio, la presentazione ufficiale dei palinsesti 2025/2026 della Rai ha confermato tutti i rumors sui programmi che faranno compagnia ai telespettatori anche nella prossima stagione televisiva. Oltre a La vita in diretta, Storie Italiane, E’ sempre mezzogiorno, Affari tuoi, La volta buona e Ballando con le stelle, tornerà regolarmente in onda anche Domenica In.

Per festeggiare il cinquantesimo anniversario della trasmissione, la conduttrice sarà nuovamente Mara Venier, esattamente come aveva anticipato la conduttrice che aveva avanzato anche la possibilità di poter avere dei compagni di lavoro. Ipotesi concretizzata dai palinsesti ufficiali che hanno annunciato la presenza di Gabriele Corsi accanto alla Venier.

Nelle scorse ore, tuttavia, secondo un retroscena reso pubblico da L’Espresso, ci sarebbero degli attriti tra la conduttrice e la Rai.

Domenica In: il retroscena sulla Rai e Mara Venier

Secondo il retroscena svelato da L’Espresso, pare che tra la presentatrice e la Rai ci sia della maretta: “Mara Venier avrebbe palesato un reale disappunto nei confronti dell’Azienda Tv…”. A svelare il motivo delle incomprensioni tra la Venier e la Rai è sempre L’Espresso secondo cui pare che la conduttrice abbia poco gradito la presunta sostituzione del suo storico capo autore a Domenica In:

“Confermata alla conduzione della storica Domenica In, la conduttrice non avrebbe gradito la sostituzione, per ora solo ufficiosa, del suo storico capo autore Marco Luci…”.

Stando a quello che riporta L’espresso, al posto di Marco Luci dovrebbe arrivare Fabio Pastrello: “In arrivo da Fremantle ci sarebbe Fabio Pastrello, che dovrebbe supervisionare anche la nuova parte affidata a Gabriele Corsi…”, fa sapere la rivista. Sulle incomprensioni tra la Venier e la Rai, L’Espresso, poi, svela un ulteriore retroscena: “Anche il recente cambio del capo struttura Daniele Cerioni, figura che segue il programma per l’azienda, sarebbe un tema caldo…”.

La nuova Domenica In, tuttavia, prenderà presto forma dopo l’annuncio ufficiale dei conduttori. Naufragata, invece, l’ipotesi di vedere nella storica trasmissione domenicale della Rai anche Nek come, invece, si vociferava. Pare che Nek, in compenso, abbia accettato di sostituire nella giuria di The Voice Gigi D’Alessio che dovrebbe passare a Mediaset per condurre uno show insieme a Vanessa Incontrada.

La prossima Domenica In, dunque, sarà ricca di novità e di soprese che cominceranno il 14 settembre, giorno della prima puntata della nuova edizione della trasmissione.