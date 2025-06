Un avvistamento inaspettato ha colto di sorpresa decine di bagnanti: un coccodrillo è emerso dalle acque del Golfo proprio mentre una coppia festeggiava la gravidanza.

Era il pomeriggio del 7 maggio quando Matt Harvill, 27 anni, si trovava sulla spiaggia di Dauphin Island insieme alla fidanzata per celebrare una notizia attesa: l’arrivo del loro primo figlio. Quel che non si aspettavano, però, era di dover dividere la scena con un coccodrillo, spuntato a pochi metri dalla riva. L’animale ha galleggiato con calma in acque basse, fino ad arrivare sul bagnasciuga, suscitando reazioni di stupore e prudenza tra i presenti.

Harvill ha ripreso la scena con il telefono, e il video ha subito iniziato a circolare sui social. “Sembrava stesse solo guardando, come se fosse curioso,” ha detto. Nessuno si è avvicinato troppo, ma l’evento ha lasciato il segno su chi era lì. Il giovane, nonostante il clima festoso, ha preferito evitare il bagno, infastidito dall’imprevisto con ospite rettiliano. La diffusione del video ha scatenato migliaia di visualizzazioni, commenti, e una discussione più ampia sulla presenza di alligatori e coccodrilli in Alabama, anche in zone molto frequentate.

Alligatori in Alabama: una presenza frequente anche lungo le coste

La scena ha sorpreso molti utenti online, ma non si tratta di un caso isolato. Secondo quanto dichiarato da Marianne Gauldin, portavoce del Dipartimento per la conservazione delle risorse naturali dell’Alabama, questi rettili sono abituati anche all’acqua salata e possono spostarsi in modo del tutto naturale lungo le coste. La loro capacità di adattarsi a diversi ambienti, inclusi quelli salmastri, rende possibili avvistamenti anche in spiagge affollate.

Il fatto che alligatori e coccodrilli coesistano con l’uomo in zone turistiche rappresenta una sfida continua per la gestione della sicurezza pubblica e la tutela della fauna selvatica. Le autorità locali monitorano le segnalazioni, ma ribadiscono che l’avvistamento di questi animali non è sintomo di pericolo imminente, a patto che non vengano disturbati o provocati.

L’Alabama ha già registrato episodi simili. A Oviedo, per esempio, è stato trovato un alligatore nelle tubature di un’abitazione privata: una dimostrazione di quanto certi animali possano spingersi oltre i confini naturali, attirandosi la curiosità e l’attenzione dei media.

La convivenza con i predatori: rispetto e regole di comportamento

L’episodio documentato da Matt Harvill è un’occasione per riflettere sul rapporto tra l’uomo e gli animali selvatici. I coccodrilli non sono animali domestici, e la loro presenza, anche se affascinante, comporta rischi concreti. Le autorità ricordano di non avvicinarsi mai troppo, anche se l’animale appare immobile o disinteressato. Basta poco, un gesto impulsivo o uno scatto, per attivare una reazione difensiva. I biologi ricordano che questi rettili sono parte integrante degli ecosistemi locali. Eliminare o allontanare ogni esemplare avvistato non è solo inutile, ma anche dannoso per l’equilibrio ambientale. L’approccio migliore è lasciare spazio e osservare a distanza, con l’attenzione che si deve a ogni incontro con la natura, anche quello più inaspettato.

Dauphin Island, nota meta balneare dell’Alabama, non è nuova a fenomeni simili, e proprio per questo sono stati installati cartelli informativi per ricordare ai visitatori le precauzioni da adottare. Lo stesso Harvill, nel post che accompagna il video virale, ha voluto sottolineare che il suo gesto non era una sfida, ma una testimonianza da condividere per sensibilizzare altri bagnanti. L’animale, alla fine, si è ritirato nell’acqua senza arrecare danno. Ma la sua breve apparizione ha lasciato un messaggio chiaro: la natura non ha confini netti, e imparare a conviverci con rispetto è ormai parte del nostro quotidiano.