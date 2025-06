Nel cast di Don Matteo arriva un nome stellare del mondo dello spettacolo italiano. Ecco l’annuncio fatto poco tempo fa.

La fiction Rai tornerà presto con una nuova stagione, e ancora una volta non mancheranno i colpi di scena. Come sempre i fan non possono fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese che avvengono ad ogni episodio. Nel corso degli anni sono state numerose le vicende raccontate e che hanno avuto come protagonista in primis Terence Hill e poi Raoul Bova, nei panni di Don Massimo.

Presto ci sarà però un’altra novità che riguarda la rinomata serie tv. Sta infatti per entrare nel cast una donna molto amata del panorama televisivo italiano.

Chi arriva a Don Matteo

A catturare l’attenzione dei fan è stata la notizia sulla partecipazione di Diletta Leotta – showgirl e volto fisso di DAZN – nella prossima stagione di Don Matteo. La produzione aveva già selezionato in passato altri personaggi noti del mondo dello spettacolo, anche se per qualche puntata. Ad esempio è impossibile non ricordare Belen Rodriguez e altri volti dello showbusiness come Carlo Conti. Le indiscrezioni dicono tra l’altro che il personaggio della Leotta potrebbe portare un po’ di caos nella trama, soprattutto all’interno della caserma. Potrebbe trattarsi di una comparsa breve oppure di un ruolo maggiore, ma per il momento non ci sono state conferme a riguardo.

Non tutti sanno che la conduttrice ha già avuto altre esperienze da attrice in passato. Negli anni ha infatti recitato nel film 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale?, non nascondendo la sua capacità di adattarsi anche dinnanzi alla cinepresa. La produzione Rai avrebbe quindi deciso di selezionarla, facendola confrontare con una fiction così storica e amata come quella di Don Matteo. Questo è inoltre per lei un periodo pieno di impegni: oltre alla sua partecipazione ai vari prodotti proposti dalla rete DAZN, è anche una voce di 105 Take Away su Radio 105 conduce il podcast Mamma Dilettante, molto seguito online e che ospita ogni volta diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Inoltre è mamma della piccola Aria, nata dall’amore con il marito Loris Karius, con cui ha pronunciato il fatidico sì lo scorso anno.

Le riprese della nuova stagione di Don Matteo sono partite lo scorso 9 giugno e termineranno nei prossimi mesi. La messa in onda è invece prevista per la primavera 2026.